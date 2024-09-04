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Федеральные земли ГерманииНовостиПадерборн

Последние сведения о человеке, который находится под следствием в Солингене.

Возникают вопросы в отношении предполагаемого виновника в Fußballspieler, в частности, относительно его Běзапрещения из своего убежища в течение длительного периода в 2023 году.

 and  Yaroslav Smith
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После смертельного инцидента с ножом в Солингене правительство Северного Рейна-Вестфалии усилило...
После смертельного инцидента с ножом в Солингене правительство Северного Рейна-Вестфалии усилило контроль за беженцами, отмеченными для депортации.

- Последние сведения о человеке, который находится под следствием в Солингене.

После подозрительного теракта в Солlingen, в результате которого погибли трое человек, появились новые сведения о главном подозреваемом, Иссе аль-Х. Согласно данным его трекинга, он отсутствовал в назначенном ему приюте для беженцев в Падерборне с 18 по 24 апреля 2023 года, примерно неделю. Эта информация содержится в кратком отчете, представленном Министерством беженцев Северного Рейна-Вестфалии (NRW) в земельном парламенте.

В отчете упоминается запись из управления округа Детмольд, которая проливает свет на провалившуюся процедуру депортации в Болгарию, произошедшую в июне 2023 года. Управление округа Детмольд сообщает, что Исса аль-Х. и другой сирийский житель Падерборна были запланированы для депортации 5 июня 2023 года в 2:30 ночи, но ни один из них не был найден во время ночного рейда. Исса аль-Х. присутствовал в месте проживания днем того же дня.

Почему на Исса аль-Х. не был наложен никаких ограничений?

Длительное отсутствие Исса аль-Х. в апреле 2023 года было неизвестно Федеральному управлению по делам мигрантов и беженцев (BAMF) в Билефельде. В результате офис не рассматривал возможность наложения 'ночного комендантского часа', который бы обязал Исса аль-Х. оставаться в своей комнате по ночам и потенциально продлил бы шестимесячный срок депортации в Болгарию.

Согласно отчету управления округа Детмольд, Исса аль-Х. прибыл в государственный приемный центр в Bochum 3 января 2023 года.later he was transferred to further accommodations in Bad Salzuflen and Bielefeld before relocating to Paderborn at the end of February 2023. During his stay in the Paderborn emergency shelter, Issa Al H. was described as 'nondescript,' and no indications of radicalization were detected.

Исса аль-Х. подозревается в совершении ножевого нападения, в результате которого погибли трое человек и были ранены восемь других на городском фестивале в Солlingen 23 августа. В соответствии с регламентом Dublin об asylum в ЕС, его должны были выдворить в Болгарию, где он был зарегистрирован изначально. Министр беженцев Северного Рейна-Вестфалии, Йозефине Паул (Зеленые), подверглась политическому давлению из-за задержек в административном процессе выдворения подозреваемого из Солlingen.

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