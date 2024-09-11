- Последний трамвай пересек мост за восемнадцать минут до его обрушения.

18 минут до гибели Каролобриджа последний трамвай проехал через Эльбский мост в Дрездене. Трамвай проехал по мосту в 2:50 ночи, а мост обрушился в 3:08, как сообщают транспортные власти Дрездена. К счастью, в инциденте не было жертв, как подтвердили пожарная служба и город Дрезден. Как и в будние дни, ночью по Каролобриджу также курсировали трамваи линий 3 и 7.

Эльбский мост, тот же, по которому проехал последний трамвай, стал местом гибели Каролобриджа. После того, как трамвай пересек Эльбский мост в 2:50 ночи, трамваи линий 3 и 7 продолжали использовать Эльбский мост, видимо, на его нетронутых участках.

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