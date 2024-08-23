- Последний обнаруженный умерший в затопленном судне

В результате опрокидывания роскошной яхты в итальянской части Средиземного моря, у побережья Сицилии, были найдены все жертвы. После тщательных поисков в течение четырех дней было опознано тело 18-летней дочери Майка Линча, британского миллиардера. Тело погибшей было извлечено из "Байезиана" опытными ныряльщиками с глубины 50 метров.

К сожалению, в этом трагическом инциденте погибли семь человек. Линчу, известному программисту и одному из самых богатых людей Великобритании, было 59 лет. Его супруга, также находившаяся на борту, числится среди 15 выживших.

Линч отправился в праздничное плавание с семьей и состоятельными друзьями, чтобы отметить победу в длительном судебном споре, связанном с продажей своей компании. К сожалению, теперь внимание обращено на капитана судна, новозеландца.

Власти выразили свои соболезнования Майку Линчу, видному деятелю из Великобритании, в связи с трагической гибелью его дочери во время инцидента с яхтой. Среди хаоса Линч и его жена смогли выжить и вернулись в Великобританию в числе 15 выживших.

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