Последний матч в карьере Рафаэля Надаля превратился в серьезный вызов

Теннисный гигант Рафаэль Надаль пропустит Левер Куп в Берлине, с сожалением информируя фанатов, что не сможет принять участие в предстоящем событии. В заявлении на канале события 38-летняя испанская звезда выразила свои чувства: "Мне действительно жаль сообщать, что я не смогу принять участие в Левер Купе на следующей неделе". Изначально планировалось, что Надаль присоединится к команде Европы, возглавляемой Бьорном Боргом, но его место вскоре будет занято запасным.

Левер Куп, ежегодное командное соревнование между командой Европы и команды мира, пройдет с 20 по 22 сентября в Берлине на арене Uber. Среди других примечательных спортсменов, участвующих в соревновании, Карлос Алькарас и олимпийский чемпион Германии Александр Зверев под руководством Борга. Команду мира возглавит финалист US Open Тейлор Фритц.

Возможный конец карьеры

Надаль объяснил: "Это командное соревнование. Чтобы действительно помочь команде Европы, я должен предложить лучшее, но в данный момент другие игроки могут больше способствовать успеху команды". Он также пожелал команде удачи и выразил намерение болеть за них издалека. Надаль ранее снялся с US Open в Нью-Йорке.

Конец этой легендарной карьеры, как объявлено Надалем в прошлом году, ожидается в 2024 году. 22-кратный победитель турниров Большого шлема имеет историю травм. Причина его отсутствия в Берлине остается неясной. Последние этапы этой легендарной карьеры оказываются сложным путешествием. Еще будет лишний раз возможен достойный финал?

Последний соревновательный выход Надаля был на Олимпиаде в Париже, где он был выбит будущим чемпионом Новаком Джоковичем во втором раунде одиночного турнира. В паре с Алькарасом они выбыли в четвертьфинале. После этого Надаль снялся с US Open, планируя сыграть в октябре на "Шести королях Слама", выставочном турнире в Саудовской Аравии.

Несмотря на отсутствие Рафаэля Надаля на Левер Купе из-за его неспособности участвовать, команда Европы продолжит полагаться на других талантливых игроков, таких как Карлос Алькарас и олимпийский чемпион Германии Александр Зверев. 22-кратный победитель турниров Большого шлема, который ранее снялся с US Open,, как ожидается, завершит свою блистательную карьеру в 2024 году, и последние этапы оказываются сложным путешествием.

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