Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиРафаэль Надаль

Последний матч в карьере Рафаэля Надаля превратился в серьезный вызов

Приостановка события Звездного турнира в Берлине

 and  Vladimir Milov
Время чтения 2 минут

Последний матч в карьере Рафаэля Надаля превратился в серьезный вызов

Теннисный гигант Рафаэль Надаль пропустит Левер Куп в Берлине, с сожалением информируя фанатов, что не сможет принять участие в предстоящем событии. В заявлении на канале события 38-летняя испанская звезда выразила свои чувства: "Мне действительно жаль сообщать, что я не смогу принять участие в Левер Купе на следующей неделе". Изначально планировалось, что Надаль присоединится к команде Европы, возглавляемой Бьорном Боргом, но его место вскоре будет занято запасным.

Левер Куп, ежегодное командное соревнование между командой Европы и команды мира, пройдет с 20 по 22 сентября в Берлине на арене Uber. Среди других примечательных спортсменов, участвующих в соревновании, Карлос Алькарас и олимпийский чемпион Германии Александр Зверев под руководством Борга. Команду мира возглавит финалист US Open Тейлор Фритц.

Возможный конец карьеры

Надаль объяснил: "Это командное соревнование. Чтобы действительно помочь команде Европы, я должен предложить лучшее, но в данный момент другие игроки могут больше способствовать успеху команды". Он также пожелал команде удачи и выразил намерение болеть за них издалека. Надаль ранее снялся с US Open в Нью-Йорке.

Конец этой легендарной карьеры, как объявлено Надалем в прошлом году, ожидается в 2024 году. 22-кратный победитель турниров Большого шлема имеет историю травм. Причина его отсутствия в Берлине остается неясной. Последние этапы этой легендарной карьеры оказываются сложным путешествием. Еще будет лишний раз возможен достойный финал?

Последний соревновательный выход Надаля был на Олимпиаде в Париже, где он был выбит будущим чемпионом Новаком Джоковичем во втором раунде одиночного турнира. В паре с Алькарасом они выбыли в четвертьфинале. После этого Надаль снялся с US Open, планируя сыграть в октябре на "Шести королях Слама", выставочном турнире в Саудовской Аравии.

Несмотря на отсутствие Рафаэля Надаля на Левер Купе из-за его неспособности участвовать, команда Европы продолжит полагаться на других талантливых игроков, таких как Карлос Алькарас и олимпийский чемпион Германии Александр Зверев. 22-кратный победитель турниров Большого шлема, который ранее снялся с US Open,, как ожидается, завершит свою блистательную карьеру в 2024 году, и последние этапы оказываются сложным путешествием.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Привлекалось ли внимание судьи к одежде Юрия Кнора в данном контексте?
Спорт

Юрий Норр критикует то, как власти обращаются с немецкими спортсменами.

Юрий Норр критикует то, как власти обращаются с немецкими спортсменами. Верхний класс гандболист Юри Кнорр выразил обеспокоенность по поводу обращения со знаменитыми спортсменами в Германии. По словам Кнорра, в немецкой спортивной сцене чрезмерно акцентируют внимание на поддержании определенного имиджа. "Людей на виду ожидают соответствовать определенным шаблонам, и если они

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Эти изображения насилия вызывают в памяти ужасные воспоминания о смертельных событиях.
Спорт

Эти изображения насилия вызывают в памяти ужасные воспоминания о смертельных событиях.

Эти изображения насилия вызывают в памяти ужасные воспоминания о смертельных событиях. В спорном инциденте в НФЛ разгорается скандал: звездного игрока Тайрика Хилла жестоко обращают с собой сотрудники правоохранительных органов. Лига хранит молчание, пока Хилл призывает уволить офицера. Этот инцидент бросает свет на продолжающуюся в США полицейскую жестокость и возрождает неприятные

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Игрок сборной Индианы по баскетболу Кэти Лэмб преследует соперницу в матче против Лас-Вегас Эйсес,...
Спорт

В поражении против Лас-Вегас Эйса, Кейтлин Кларк из Индианы Февер превзошла рекорд WNBA по ассистентам за один сезон.

Cэiline Clark побordinates несколько значимое достижение в своем замечательном дебютном сезоне, побив рекорд WNBA по результативным передачам в одной сезоне во время пораженияИндианы Фever от Лас-Вегас Эйсес со счётом 78-74 в пятницу на Gainbridge Fieldhouse.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Малыш-гребенщик по имени Му Денг захватывает крупную онлайн-аудиторию и привлекает значительное...
Стоит посетить!

Минимальный бегемот по имени Му Дэн, живущий в Таиланде, недавно получил известность в Интернете.

Двухмесячный пигмей火曜hippo Moo Deng благодаря своему розовому оттенку кожи и очаровательному нраву завоевала популярность в онлайне и собирает большие аудитории в тайском зоопарке, где живет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно