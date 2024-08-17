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ЭкономикаНовостиЕвропейский Союз

Последний ливанский энергетический объект прекратил работу.

Золотовалютные резервы истощены поставщиками услуг

 and  Alex Stellmacher
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В данный момент поставщик электроэнергии в Ливане сталкивается с финансовыми ограничениями для...
В данный момент поставщик электроэнергии в Ливане сталкивается с финансовыми ограничениями для закупки топлива, что позволяет другим организациям заниматься продажей дизельных генераторов и, как следствие, поставками электричества.

Последний ливанский энергетический объект прекратил работу.

В течение длительного времени Ливан не мог обеспечить стабильное электроснабжение. Многие жители получают электроэнергию лишь несколько часов в день. К сожалению, ситуация значительно ухудшилась: ни одна электростанция в стране больше не вырабатывает электроэнергию.

Последняя действующая электростанция в Ливане была временно остановлена из-за дефицита топлива. По данным государственной электроэнергетической компании "Электрити де Ливан" (EDL), станцию пришлось закрыть из-за полного исчерпания запасов нефти. Это привело к полномасштабному отключению электроэнергии во всей стране.

Сообщается, что "жизненно важные объекты" такие как аэропорт, морской порт в Бейруте, насосные станции, системы водоснабжения и канализации, а также тюрьмы также пострадали. Как только будет обеспечено поставки топлива, станция будет запущенаagain. Ливанское правительство не может предоставить стране стабильное электроснабжение десятилетиями. Значительная часть страны полагается на дизельные генераторы для компенсации частых отключений.

С начала серьезного экономического кризиса в 2019 году кризис с электроэнергией также значительно обострился. Электроэнергия, поставляемая государственным поставщиком, теперь нерегулярная и часто доступна всего два часа в день. Станции EDL часто исчерпывают запасы топлива из-за кризиса. Кризис attribuitedecades of corruption in politics and business. Country is running out of foreign currency. According to the United Nations, over three-quarters of Lebanon's population of over six million people live below the poverty line.

Европейский Союз выразил обеспокоенность ухудшающимся кризисом с электроэнергией в Ливане. Европейский Союз заявил о готовности оказать помощь для восстановления поставок электроэнергии в Ливане, признавая критическую ситуацию в стране.

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