- "Последнее поколение" прибывает в несколько аэропортов <unk> Полетная деятельность частично приостановлена

Активисты, примкнувшие к движению "Последнее поколение", проникли в несколько немецких аэропортов. В Берлине, Кёльне/Бонне, Нюрнберге и Штутгарте восемь человек проникли на взлётно-посадочные полосы и приклеили себя к асфальту, объявило движение в четверг утром.

Они "мирно выражают своё сопротивление, демонстрируя баннеры с лозунгами 'Нефть убивает' и 'Подпишите договор'", - сообщило движение в заявлении.

"Последнее поколение": новые протесты в аэропортах

"Взлётно-посадочные полосы не были затронуты." Операции по приёму и отправке самолётов в Нюрнберге были приостановлены, сообщил представитель полиции.

Группа уже проводила акции протеста в немецких аэропортах в июле.

Действия группы в аэропорту Нюрнберга были направлены на воздушное сообщение, так как они вмешались на взлётно-посадочной полосе и сорвали рейсы.

Приостановка полётов в аэропорту Нюрнберга существенно повлияла на общую воздушную деятельность в регионе.

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