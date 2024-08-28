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СпортНовостиНью-Йорк

После значительной турбулентности, Синнер быстро избавляется от летаргии, вызванной допингом.

 and  Grigoriy Williams
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На начальной стадии Яник Синнер столкнулся с трудностями.
На начальной стадии Яник Синнер столкнулся с трудностями.

После значительной турбулентности, Синнер быстро избавляется от летаргии, вызванной допингом.

В Нью-Йорке итальянский теннисист Яник Синнер одержал свою первую победу после скандала с допингом. Сначала он выглядел напряженным, легко уступив первый сет Маккензи Макдональду. Однако немецкий талант Александр Зверев остался единственным немецким участником турнира.

Синнер, занимающий первое место в мире, выглядел неуверенно из-за шума вокруг него, что привело к неудачному старту. Тем не менее, он смог победить американского соперника со счетом 2-6, 6-2, 6-1, 6-2, пройдя в следующий раунд. Тем не менее, проблемы, с которыми он столкнулся после скандала в Нью-Йорке, были очевидны. "Я плохо начал, но первый матч всегда сложный - я должен принять это. Моей целью было оставаться сосредоточенным и найти свою игру. Я рад, что прошел дальше", - сказал Синнер. Он признает необходимость дальнейшего улучшения.

Скандал разразился всего неделю назад, когда стало известно, что Синнер дважды провалил тест на запрещенное вещество клостебол в марте. 23-летнему Синнеру, считающемуся одним из главных претендентов на последний Гранд-слем, удалось избежать длительной дисквалификации, доказав, что он был непреднамеренно подвергнут воздействию вещества своим физиотерапевтом.

Продолжаются немецкие трудности

С другой стороны, немцы не сталкиваются с подобными скандалами, но испытывают трудности в спортивной арене. Один из пяти их игроков, Даниэль Альмаиер, потерпел поражение от Мариано Навона из Аргентины, оставив Зверева единственным в втором раунде. Альмаиер потерпел неудачу, несмотря на впечатляющее начало, проиграв Навону 1-6, 6-2, 4-6, 1-6 вскоре после своей победы в первом раунде Уимблдона.

Ига Свёнтек, занимающая первое место в мире, еще не находится на пике формы, но начало борьбы за титул у нее было несколько шатким. Она одержала победу над решительной Камиллой Рахимовой из России на стадионе "Артур Эш", со счетом 6-4, 7-6 (8-6), но ее игра была далекой от идеальной. Свёнтек, стремящаяся к своему шестому титулу Большого шлема, выразила оптимизм в отношении ежедневного улучшения.

Наоми Осака из Японии, четырехкратная победительница турниров Большого шлема, смогла восстановить свой ритм. Она победила десятую сеянную Елену Остапенко со счетом 6-3, 6-2 и вышла во второй раунд впервые за три года. После перерыва, связанного с рождением ее дочери, двукратная победительница турнира в 2018 и 2020 годах расплакалась во время послематчевого интервью, выражая благодарность за поддерживающую атмосферу.

Атмосфера вокруг матча Синнера была совсем другой, так как скандал вызвал напряжение из-за отсутствия ясности и воспринимаемого неравенства в отношении подобных случаев. Тем не менее, перед US Open Синнер неоднократно заявлял о своей невиновности. "В моей голове я знаю, что не сделал ничего плохого", - сказал южнотирольский Синнер. Однако он признал, что ситуация была "далека от идеальной" перед Гранд-слемом. Синнер совершил множество ошибок против Макдональда в начале, но затем заметно улучшил свою игру со второго сета.

Поддержанный восторженными зрителями, Синнер выглядел облегченным, как будто с него сняли груз. "Ответ зрителей был невероятным", - восторгался Синнер. "Даже когда новости стали известны, я чувствовал много поддержки на тренировках". Приветственные аплодисменты, которые встретили его на стадионе "Артур Эш", были почти оглушительными. Любые признаки недовольства не переросли в громкие выкрики или различимое неодобрение во время матча. "Все еще не просто", - размышлял Синнер о своей общей ситуации.

Победа Синнера в Нью-Йорке стала важным шагом в его возвращении после скандала с допингом. Несмотря на скандал, страстные поклонники тенниса в Нью-Йорке продемонстрировали свою неизменную поддержку во время его матчей.

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