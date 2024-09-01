Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиРиск лесных пожаров

После жары в Франконии грозит опасность пожаров, вызванных грозой

В воскресенье ожидается amplia солнечная погода и жара. Однако в некоторых регионах может быть гроза и лесные пожары, согласно метеорологическим прогнозам.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
Байерский прогноз обещает обильное солнце и жаркую температуру, как видно на архивном снимке.
Байерский прогноз обещает обильное солнце и жаркую температуру, как видно на архивном снимке.

- После жары в Франконии грозит опасность пожаров, вызванных грозой

В воскресенье ожидается доминирование солнечного света в течение дня, с температурой до 32°C, хотя есть вероятность гроз в южной части Баварии. Немецкий метеорологический сервис предупреждает о значительном риске лесных пожаров в Франконии. Рекомендуется избегать отклонения от основных дорог и троп в лесных районах.

Начиная с послеобеденного времени, есть небольшая вероятность одиночных гроз на юге, с несколько повышенным риском в Альпах. Некоторые районы могут столкнуться с интенсивным дождем, градом и ветром до 70 км/ч.

Во время перехода к понедельнику ночью температура, как ожидается, упадет до 13-18°C. Западная часть региона может увидеть разрозненные дожди и вечерние грозы.

В связи с предупреждением, выданным Немецким метеорологическим сервисом, риск лесных пожаров из-за диких пожаров значительно возрастает в Франконии. В течение прогнозируемых гроз следует избегать отклонения от основных дорог и троп в лесных районах, так как они могут потенциально спровоцировать лесные пожары.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Колличество проголосовавших избирателей к полудню существенно.
Федеральные земли Германии

На региональных парламентских выборах наблюдается заметный уровень избирательной активности.

Бесперебойное начало голосования в Саксонии, согласно сообщениям озвученных избирательной комиссией региона. Ожидается высокая явка избирателей. Лидеры голосуют в числе первых.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Неповторимые Четверо создают приятную обстановку на мероприятии 'Взбодри лес' от Джемел'
Федеральные земли Германии

"Джамель приносит энергию в лес, поддерживаемый 3500 страстных сторонников"

Мероприятия, Обнимающие Музыку и Политическую Власть - "Джамель приносит энергию в лес, поддерживаемый 3500 страстных сторонников" ШоуFantastic Four, полное спецэффектов, развлекало посетителей фестиваля "Джамел рокс форштер" в крошечном мекленбургском городе Джамел. Группа хип-хопа выступала перед примерно 3500 фанатами, собравшимися на предыдущей лесной хижине в Северо-Западном Мекленбурге.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Примерно 1,660,000 жителей Тюрингии приглашены проголосовать за только что избранный земельный...
Федеральные земли Германии

В первой половине дня выборов в Тюрингии явка на выборах показала аналогичную структуру, как и в 2019 году.

На недавних выборах в ландтаг Тюрингии проголосовало столько же избирателей, сколько и пять лет назад.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Пять из шести жертв заложников были похищены во время музыкального фестиваля 'Нова' в пустыне Негев...
Политика

Израильские военные удерживают шесть погибших пленных; начало вакцинации в Газе

Раскрытие тела задержанных вызывает общественную не_COLOR:ed в Израиле, мобилизуя демонстрации против администрации Нетаньяху. Одновременно в секторе Газа commence масштабная вакцинация.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Колличество проголосовавших избирателей к полудню существенно.
Федеральные земли Германии

На региональных парламентских выборах наблюдается заметный уровень избирательной активности.

Бесперебойное начало голосования в Саксонии, согласно сообщениям озвученных избирательной комиссией региона. Ожидается высокая явка избирателей. Лидеры голосуют в числе первых.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
В Саксонии явка на выборах 2019 года немного ниже, чем в полдень - почтовое голосование, возможно, увеличилось.
Главные темы

В Саксонии явка на выборах 2019 года немного ниже, чем в полдень - почтовое голосование, возможно, увеличилось.

К полудню в воскресенье около 25% имеющих право голоса жителей Саксонии участвовали в голосовании, как сообщили избирательные власти. Предварительная явка избирателей составляла 25,8%, по сравнению с 26,2% в 2019 году на выборах в лендтаг.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Неповторимые Четверо создают приятную обстановку на мероприятии 'Взбодри лес' от Джемел'
Федеральные земли Германии

"Джамель приносит энергию в лес, поддерживаемый 3500 страстных сторонников"

Мероприятия, Обнимающие Музыку и Политическую Власть - "Джамель приносит энергию в лес, поддерживаемый 3500 страстных сторонников" ШоуFantastic Four, полное спецэффектов, развлекало посетителей фестиваля "Джамел рокс форштер" в крошечном мекленбургском городе Джамел. Группа хип-хопа выступала перед примерно 3500 фанатами, собравшимися на предыдущей лесной хижине в Северо-Западном Мекленбурге.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно