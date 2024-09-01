- После жары в Франконии грозит опасность пожаров, вызванных грозой

В воскресенье ожидается доминирование солнечного света в течение дня, с температурой до 32°C, хотя есть вероятность гроз в южной части Баварии. Немецкий метеорологический сервис предупреждает о значительном риске лесных пожаров в Франконии. Рекомендуется избегать отклонения от основных дорог и троп в лесных районах.

Начиная с послеобеденного времени, есть небольшая вероятность одиночных гроз на юге, с несколько повышенным риском в Альпах. Некоторые районы могут столкнуться с интенсивным дождем, градом и ветром до 70 км/ч.

Во время перехода к понедельнику ночью температура, как ожидается, упадет до 13-18°C. Западная часть региона может увидеть разрозненные дожди и вечерние грозы.

В связи с предупреждением, выданным Немецким метеорологическим сервисом, риск лесных пожаров из-за диких пожаров значительно возрастает в Франконии. В течение прогнозируемых гроз следует избегать отклонения от основных дорог и троп в лесных районах, так как они могут потенциально спровоцировать лесные пожары.

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