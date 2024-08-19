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После завершения матча тренер "Хансы" Холлербах сказал: "Ситуация довольно хаотичная".

Ганза из Ростоцка продолжает искать свою первую победу в борьбе за_COMPETITIVE_VICTORY_.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Ростокская Ганза продолжает поиски своей первой победы
Ростокская Ганза продолжает поиски своей первой победы

- После завершения матча тренер "Хансы" Холлербах сказал: "Ситуация довольно хаотичная".

Главный тренер "Ганзы" Бернд Хольлербах считает, что отсутствие побед его команды в этом сезоне также связано с частыми перестановками в составе. "Мы пока еще в некотором беспорядке. Многие игроки приходят и уходят", - сказал Хольлербах в интервью NDR после поражения 1:5 от "Герты" во втором раунде Кубка Германии в воскресенье.

"Ганза" сейчас переживает трансформацию, считает 54-летний Хольлербах. Он надеется, что к концу трансферного окна 30 августа ситуация прояснится.

После вылета в третий дивизион немецкого футбола "Ганза" начала сезон с двух матчей без побед. Они сыграли вничью 1:1 с вторым составом "ВФБ Штутгарта" и проиграли 0:1 команде "Вейхен Висбаден", также вылетевшей в третий дивизион. "Нам нужно набрать первые очки", - подчеркнул Хольлербах.

Хольлербах: "Попались на удочку"

"Мы стали слишком наивными после пропущенного гола, хотели слишком многого слишком быстро. В итоге счет получился несколько больше, чем мы заслуживали", - сказал Хольлербах, цитируемый "Остзее-Цайтунг".

"Ганза" сравняла счет перед перерывом благодаря новому подписанию Альбина Бериши (46-я минута). Однако вместо того чтобы выйти вперед, "Герта" забила еще четыре гола. "Мы были переиграны во всех аспектах - в скорости, физических единоборствах и общем мастерстве", - сказал Хольлербах, добавив, что поражение было заслуженным. Несмотря на крупное поражение от соперников из Берлина, болельщики "Ганзы" аплодировали.

В субботу второй состав "Боруссии Дортмунд" (14:00, Magenta Sport) приедет в гости к "Ганзе".

Матч против второго состава "Боруссии Дортмунд" в субботу - это шанс для "Ганзы" заработать свои первые очки в Кубке Германии. Несмотря на поражение от "Герты", "Ганза" продолжит участие в Кубке Германии, так как в этом турнире могут участвовать команды из низших лиг.

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