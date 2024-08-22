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После выступления Нина Чуба быстро находит спокойствие.

Музыкант и актриса Нина Чуба наполняет просторные indoor сцены и outdoor амфитеатры своими представлениями. После выступления она mån Acid использует изящный метод, чтобы свободно адаптироваться к повседневной жизни.

 and  Melissa Williams
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Исполнитель из Гамбурга без усилий вернулся к мирному состоянию после концерта
Исполнитель из Гамбурга без усилий вернулся к мирному состоянию после концерта

- После выступления Нина Чуба быстро находит спокойствие.

Нина Чуба, вокалистка из Гамбурга, безмятежно отдыхает после захватывающего шоу на концерте. "Я выступаю, ухожу за кулисы, снимаю серьги, залезаю в душ, и вуаля! Я снова Нина, общаюсь со своими людьми", - поделилась 25-летняя Нина Чуба с Deutsche Presse-Agentur в Гамбурге. Она не испытывает длительного восторга после шоу.

Нина Чуба предпочитает низкий профиль после шоу

"Выступление на сцене - это здорово, но я поняла, что после шоу полезнее расслабиться, не застревать в этом 'режиме выступления'. Просто отдыхай", - сказала она.

Ее любимый способ расслабиться - на удобном диване. "Вечера с вкусным домашним ужином и интересным фильмом, или в отпуске - вот когда я действительно расслабляюсь".

Гамбург завершает свой успешный Германия Open-Air Tour

Нина Чуба в настоящее время гастролирует по Open-Air площадкам по всей Германии. Она выступит в Bochum 24 августа и в Гамбурге на Trabrennbahn 25 августа. В настоящее время она работает над своим вторым альбомом, недавно выпустив "Nina" и "80qm".

Она утверждает, что продала 1,7 миллиона записей, ее музыкальные видео набрали миллионы просмотров, и у нее 880 000 подписчиков в TikTok.

Нина Чуба в TikTok

После концерта Нина Чуба любит проводить время со своими людьми, обсуждать события дня и посмеяться.

После завершения своего успешного Germany Open-Air Tour Нина Чуба планирует отметить это со своими близкими в Гамбурге.

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