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КультураНовостиКоролевская семья

После выступления, к сожалению, ей нужно отменить свой концерт.

В течение нескольких часов королева Сильвия заметно пропустила вечернее мероприятие, несмотря на то, что ранее стояла рядом со своим супругом.

 and  Ksenia Johnson
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Днем королева Сильвия осталась в Стокгольме
Днем королева Сильвия осталась в Стокгольме

- После выступления, к сожалению, ей нужно отменить свой концерт.

Швеция отметила инаугурацию парламента 2024 года в Стокгольме грандиозным концертом. Как сообщили СМИ, не хватало королевы Сильвии (80 лет), а король Карл XVI Густав (78 лет) присутствовал один. Кажется, королева Сильвия внезапно отменила свое участие.

Как сообщил "Svensk Dam", Йохан Тегель, заместитель информационного начальника двора, сказал: "Ее Величество королева заболела простудой". Для многих поклонников королевской семьи это было разочарованием пропустить ожидаемое появление королевы Сильвии позже в тот день. На церемонии открытия парламента присутствовали король Карл Густав и его семья, в том числе кронпринцесса Виктория (47 лет), принцесса Даниэль (50 лет) и принц Даниэль.

Вечернее мероприятие стало более захватывающим благодаря другим королевским женщинам. Кронпринцесса Виктория блистала в черно-белом цветочном платье, сопровождаемая принцем Даниэлем. Принцесса София (39 лет) сияла в бардовом бархатном платье, демонстрируя свой растущий животик, сопровождаемая принцем Карлом Филиппом Швеции (45 лет). Кроме того, принцесса Мадлен (42 года) была элегантна в черном платье без рукавов с драпировкой на шее, сопровождаемая своим мужем, Крисом О'Нилом (50 лет).

Недавно три поколения шведских королевских женщин вместе исследовали Париж. Кронпринцесса Виктория, ее дочь Эстель (12 лет) и королева Сильвия отправились в Париж на летние Паралимпийские игры. В пятницу, 6 сентября, они посетили конные соревнования в Дворце Версаля, где участвовала шведская команда.

Несмотря на отсутствие королевы Сильвии из-за болезни, королевская семья продолжала производить значительное впечатление на концерте, где присутствовали король Карл XVI Густав, кронпринцесса Виктория, принцесса Даниэль и принц Даниэль. СМИ сообщили, что королева Сильвия заболела простудой, что привело к ее неожиданному отсутствию на мероприятии.

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