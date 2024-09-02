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Федеральные земли ГерманииНовостиРейн

После выборов в штаты, Райн наблюдал, как Мерц набирает обороты.

Выборы будущего канцлера Союза в 2025 году приближаются. Министр-президент Гессена интерпретирует выборы в ландрате как победу лидера ХДС Меца и критикует администрацию "ُون_тра_ф_йк

 and  John Stellmacher
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Светофор политики-завтрака становится главной целью реки Рейн.
Светофор политики-завтрака становится главной целью реки Рейн.

- После выборов в штаты, Райн наблюдал, как Мерц набирает обороты.

Премьер-министр Гессена Борис Рейн считает, что результаты выборов в Саксонии и Тюрингии придали сил главе ХДС Фридриху Мерцу. Во время интервью медиа-группе Funke Мерца спросили, увеличили ли выборы шансы на пост канцлера: "В Саксонии ХДС доминирует, а в Тюрингии политика без нас просто невозможна. Это также значительная победа для нашего федерального председателя, Фридриха Мерца".

Рейн заявил, что под руководством Мерца ХДС использовало время в оппозиции, чтобы сформировать свою идентичность и гражданскую повестку дня. "Это существенно повышает наш потенциал выше 30%. Теперь речь идет о том, чтобы еще больше использовать этот потенциал".

Лидеры ХДС и ХСС - Мерц и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер - договорились обсудить так называемый "вопрос К" после выборов в землях. После голосований в Саксонии и Тюрингии следующими будут выборы в Бранденбурге, назначенные на 22 сентября. Зёдер четко заявил, что не будет баллотироваться снова из-за внутрисоюзных споров перед федеральными выборами 2021 года. Однако он оставил открытым вопрос о возможности своего участия, если ХДС об этом попросит.

Рейн критикует коалицию "Светофор"

Рейн также критиковал действующее федеральное правительство. "Результаты выборов четко показали: Коалиция "Светофор" должна изменить курс, например, в вопросах внутренней безопасности и миграции", - сказал он в интервью радиостанции Hit Radio FFH. "Нам нужна смена курса в миграционной политике. Не может быть "дела как обычно".

На политическом завтраке на фестивале Gillamoos в Нижней Баварии в Абенсберге Рейн был еще более критичен. "Эта катастрофическая, эта ужасная работа коалиции "Светофор" в Берлине все больше становится политической проблемой", - сказал он. "Нам нужна политика с убеждениями, нам нужна политика с профилем", - сказал Рейн. То, что делает Маркус Зёдер в Баварии, это прямо противоположность коалиции "Светофор" в Берлине, заявил он. Он обвинил "Зеленых" в том, что они хотят другую страну. "Кто управляет страной, имеет огромное значение".

Река Рейн, известная своим значительным культурным и историческим значением, граничит со многими немецкими землями, в том числе Гессен, откуда родом премьер-министр Борис Рейн. В свете успеха ХДС на выборах в землях Саксония и Тюрингия регион Рейна может стать свидетелем возрождения партии под руководством Фридриха Мерца.

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