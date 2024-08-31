Будущие выборы Законодательного собрания - После выборов Швейнсбург будет вести переговоры со всеми заинтересованными сторонами.

Предвыборный день до выборов в Тюрингии Мартина Швайнсбург, земельный чиновник из Грайца и прямой кандидат от ХДС, призвала к диалогу со всеми партиями, в том числе с АФД, Левыми и БСВ, после выборов. "Важно поговорить со всеми и поискать общие точки соприкосновения. Посмотрим, как сложатся выборы", - заявила Швайнсбург изданию "Бильд" (в субботу). В 65 лет она будет баллотироваться как прямая кандидатка в избирательном округе Грайц I на предстоящих выборах в ландтаг.

Она объяснила "Бильду", что придерживается этой точки зрения с 1990 года и ссылалась на бывшую партию Левых: "На первых демократических выборах в Тюрингии в 1990 году 20% избирателей проголосовали за PDS. Нельзя винить избирателей за это. Выборы - это ответственность тех, кто у власти, перед результатами, а не перед mainstream".

Швайнсбург: Разговоры не равны сотрудничеству

Она уточнила агентству ДПА, что открытый диалог не обязательно означает сотрудничество. В частности, она не может найти общие точки соприкосновения с АФД по многим вопросам. Она осуждает требования АФД о "ремиграции": "Если воспринимать это всерьез, то больницы придется закрывать, а оркестрам будет очень трудно", - сказала Швайнсбург.

Когда правые экстремисты используют термин "ремиграция", они, как правило, имеют в виду принуждение значительного числа лиц иностранного происхождения покинуть страну.

Согласно опросам, АФД в настоящее время колеблется около 30%, что может сделать партию, считающуюся надежно правой экстремистской в Тюрингии, самой сильной силой в предстоящем ландтаге. ХДС, согласно опросам, находится около 20%.

Мартина Швайнсбург, земельный чиновник из района Грайц, много лет работает в избирательном округе Грайц I. Несмотря на свою приверженность открытому диалогу, ей трудно найти общие точки соприкосновения с АФД из-за их требований о "ремиграции", которые она считает негативно влияющими на больницы и оркестры.

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