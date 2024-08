- После введения запрета на ножи, Войдке столкнулся с нападением

Бранденбургский премьер-министр Дитмар Вайдке (СДПГ) выступает за запрет ножей после смертельного ножевого инцидента в Солingenе. "Ножи, особенно те, которые предназначены для причинения вреда, должны быть запрещены на улицах", - заявил Вайдке в ответ на вопрос.

Глава правительства открыт для рассмотрения дополнительных ограничительных мер. "Полиции нужны расследования, которые им необходимы", - сказал Вайдке. Однако он не предложил конкретных мер. "Органы безопасности должны выполнять свои обязанности сейчас".

Вайдке: Никакой защиты для преступников

Политик СДПГ выступает за решительные действия против экстремистского ислама: "Мы должны принимать решительные меры против экстремистского ислама", - сказал он. "Никто не должен получать защиту в Германии, от которой мы должны защищаться". Вайдке является главным кандидатом СДПГ на выборах в ландтаг 22 сентября.

Министр внутренних дел Бранденбурга Михаэль Штюбген (ХДС) хочет подготовить создание зон без оружия, как сообщил "Потсдамским новым новостям" (ПНН). Лидер партии и фракции ХДС в ландтаге Ян Реманн выступает за больше безопасности на фестивалях с помощью видеонаблюдения с распознаванием лиц и случайных проверок сумок.

Альянс "Бündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) также хочет ужесточить меры: "Наш закон об убежище должен быть изменен так, чтобы люди теряли защиту, если подозреваются в планировании серьезных преступлений или преступлений против общественного порядка", - сказал председатель ландтага Роберт Крумбах в "ПНН".

Президент ассоциации городов и общин, мэр Віттенберга Оливер Германн (независимый), считает необходимой большую защиту городских и народных фестивалей. Он выступает за более тесное сотрудничество между полицией и службами общественного порядка, как сообщил "ПНН".

Фаэзер планирует ужесточить правила владения оружием

Во время нападения на городской фестиваль в Солингене мужчина убил троих человек в пятницу. Еще восемь человек были ранены, четверо из них тяжело. Подозреваемый, 26-летний сириец, находится под стражей. Федеральная прокуратура расследует дело о убийстве и членстве в террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Министр внутренних дел ФРГ Надя Фаэзер (СДПГ) планирует ужесточить правила владения оружием, в том числе запрет на ношение опасных ножей-автоматов. Зеленые также выступают за ужесточение правил владения оружием и запрет на ношение оружия в общественных местах.

Вайдке предлагает рассмотреть правила отсрочки для дополнительных ограничений: "В свете текущей ситуации мы можем needing to revisit the rules on deferral to implement stricter measures".

Фаэзер поддерживает идею ужесточения существующих законов и возможного внедрения правил отсрочки для правил владения оружием: "В свете недавних событий крайне важно пересмотреть и потенциально изменить наши существующие законы о владении оружием, в том числе возможность внедрения правил отсрочки для некоторых видов оружия".

Читайте также: