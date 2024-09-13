После встречи канцлера с красавицей-драггером

Осень приближается, и RTL прощается с ней закатом над Берлином. На крыше студии столицы собралось внушительное количество знаменитостей, среди которых видные политики весело общаются на террасе.

Не так давно Олаф Шольц выразил недовольство СМИ в интервью, критикуя их за излишнее внимание к присутствующим, неподобающему поведению и внешнему виду. Однако, по мнению Шольца, политика не просто очередной эпизод "Гуд Zeiten, шлехте Зитен". Так что, если сам Шольц посетит RTL, где снимается "ГЗСЗ"?

В один из четвергов Шольц присутствовал на летней вечеринке RTL на крыше студии в столице. Было приглашено около 300 гостей, в том числе команды RTL News, stern, Capital и ntv. Шольц опоздал и пропустил живописный вид на закат над Берлином, но появился около 9:30 вечера. Первой, с кем он встретился, была актриса "Гуд Зитен, шлехте Зитен" Оливия Мареи. Встреча была незабываемой и стала поводом для разговоров.

Вечер уже был насыщенным. Программный директор RTL Инге Лешек приветствовала гостей и извинилась за опоздание генерального директора RTL Штефана Шмиттера, чей поезд в Берлин задержался из-за угрозы взрыва. Она вспоминала лето спорта, в том числе чемпионат Европы по футболу и Олимпийские игры во Франции, которые подняли рейтинги общественных вещателей. Лешек также намекнула на захватывающее противостояние между Региной Хальмич и Стефаном Раабом на следующей неделе. Она также предупредила политиков о том, что она считает ошибками в финансировании фильмов. Министр культуры Клаудия Рот внимательно слушала, но ее настроение заметно улучшилось после прямого разговора с Лешек.

Так кто же появился, кто вел себя недопустимо, и кто выглядел хорошо?

Среди первых гостей были Наташа Охсенкнехт и Кадер Лот, которые оставались до поздней ночи. Также присутствовали модель и ведущая Микаэла Шэфер, актриса Мариелла Аренс и развлекательница Дезире Ник. Конечно, кто выглядел хорошо, это дело вкуса. Но безусловно, самой яркой была Drag Queen Оливия Джонс, которая позже также имела честь встретиться с Канцлером.

Сначала у оппозиции было политическое преимущество: председатель ХДС Фридрих Мерц был замечен в беседе с главой Федерального агентства занятости Андреа Нахлес. "Приятно снова увидеться!" - сказал Мерц. Министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst встретился со своим коллегой Kai Wegner, мэром Берлина. Но затем коалиция догнала, и руководители фракций "Зеленых" и FDP, Бритта Хассельманн и Кристиан Дюрр, поговорили с министром-президентом Мекленбурга-Передней Померании Манuela Schwesig, министром семьи Лиза Паус и главой канцелярии Канцлера Вольфганг Шмидт. Также ожидался министр финансов Кристиан Линднер. Ничего неподобающего не произошло, даже от Вольфганга Кубицки.

Холодный осенний воздух на крыше не охладил дух гостей, так как все были достаточно близко, чтобы согреться или погрузиться в оживленные беседы. Небольшой всплеск возбуждения произошел, когда сработала пожарная сигнализация в лестничном пролете RTL - пронзительный вой сирены добавил пищи для разговоров, пока пожарные проверяли здание и дали добро.

Затем появился Канцлер. Дружеский жест здесь, быстрая рукопожатие там - и вот Олаф Шольц уже стоит перед звездой ГЗСЗ Оливией Мареи. Она уверенно взяла Шольца за руку и поздравила его с недавней речью в Бундестаге. "Я сказала ему, что считаю его реакцию на позицию Фридриха Мерца по закрытию границ фантастической", - позже призналась Мареи.

Конечно, у некоторых гостей мог быть другой опыт в ту ночь. Но Олаф Шольц, кажется, отлично провел время, и его взгляд на "ГЗСЗ" наверняка изменился.

Несмотря на предыдущую критику Шольца в адрес СМИ за сосредоточение внимания на сплетнях знаменитостей, развлекательная сторона события была очевидна. Канцлер наслаждался общением со звездами, особенно с Оливией Мареи из "Гуд Зитен, шлехте Зитен".

Между тем, вопрос о неподобающем поведении или внешнем виде по-прежнему был темой для разговоров, что не понравилось Олафу Шольцу.

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