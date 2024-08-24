- После возвращения Свенсона в Майнц, ни один чемпион не был коронован

В дебютном матче Бундеслиги «Майнц 05» разделил очки с новой командой Бо Svensson, «1. FC Union Berlin». При 31 500 зрителей в Майнце Надим Амири забил потрясающий свободный удар за хозяев на 53-й минуте. Заменивший игрока Ласло Бенеш сравнял счет на 74-й минуте, спасая ничью для «Униона».

Поединок между Бо Хенриksenом из «Майнца» и Svensson из Дании закончился вничью. Серия без поражений «Униона» против «Майнца» продолжается, насчитывая семь игр (четыре победы, три ничьи).

Перед матчем Svensson выразил свою любовь к «Майнцу», проведя значительную часть своей карьеры в клубе из Рейнланда-Пфальца как игрок и главный тренер (с января 2021 по ноябрь 2023 года). Фанаты «Майнца» тепло приветствовали его перед матчем.

Уровень игры - не много для радости

В первом тайме Svensson наблюдал за сложной, но равной борьбой между двумя командами. Обе команды делали акцент на обороне, предоставляя лишь несколько шансов на гол. Джей-сон Ли из «Майнца» не воспользовался возможностью забить после неточного удара головой (20').

«Унион» потребовал пенальти, когда Карим Оноиво упал в штрафной на 41-й минуте, но арбитр Харм Осмерс отклонил апелляцию. Лучший шанс гостей в первом тайме был у Бенедикта Холлербаха, но удар был отражен вратарем «Майнца» Робином Центером (42').

После перерыва «Майнц» усилил давление, в то время как «Унион» казался без идей. Удар Оноиво оказался выше ворот (46'), а удар Филиппа Мвене с острого угла был парирован вратарем «Униона» Фредериком Рённовом (50'). Последующий свободный удар Амири также был отражен Рённовом.

Затем Амири превзошел Рённова своим впечатляющим свободным ударом. После гола «Униона» «Майнц» оставался агрессивным. В конце концов, Центер спас удар Джордана (84'). Самый большой шанс «Майнца» был в дополнительное время, но капитан Йонатан Буркард отправил отскок над перекладиной.

Несмотря на впечатляющий свободный удар Надима Амири и настойчивые попытки «Майнца» выиграть, результат был «Другим», чем домашняя победа. Поздний гол Ласло Бенеша гарантировал, что «Унион» увезет ничью, продемонстрировав способность «Других» удержать очки.

Читайте также: