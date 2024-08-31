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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

После возвращения Сахина, Дортмунд выражает разочарование в выступлении Бремена.

Боруссия Дортмунд впервые в этой кампании встречает неуспех, играя в Бремене. Есть области для Improvement в недавно реструктурированном составе BVB.

 and  Melissa Williams
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- После возвращения Сахина, Дортмунд выражает разочарование в выступлении Бремена.

Дортмунд все еще дорабатывает некоторые штрихи после значительной перестройки в летнее время. Ничья 0:0 с Вердером Бремен на первом матче нового сезона Бундеслиги это продемонстрировало, когда перед 42 100 зрителями на стадионе Весера Дортмунд испытал давление от смелого Бремена. В 73-й минуте немецкий национальный игрок Нико Шлоттербек получил желто-красную карточку и был удален с поля. Боруссия Дортмунд сейчас адаптируется к новому тренеру, новой системе и кардинально изменившемуся составу, что требует согласованности.

В память о покойном Вилли Лемке, успешном тренере Вердера Бремен, первая домашняя игра на стадионе Весер стала данью его памяти. Перед матчем фанаты продемонстрировали хореографию с надписью "Вилли Лемке незабываемый". Игроки Вердера вышли на поле в специальных футболках в честь этого особого случая.

Стойкость Бремена против грозного соперника, напоминающая убеждения Лемке прошлых лет, наверняка бы обрадовала этого легендарного тренера 80-х и 90-х.

Бремен проявил смелость и часто атаковал Дортмунд, усиленный на 80 миллионов евро. Растерянный и нестабильный Боруссия Дортмунд с трудом справлялся с атаками Бремена, допуская ошибки в своей игре.

В начале игры Дортмунд играл в схеме 3-4-3, но затем перешел на систему 4-2-3-1, чтобы укрепить свою шаткую оборону, ныне возглавляемую Нури Шахином. Под руководством спортивного директора Ларса Риккена в команду были внесены три из пяти новых игроков: Максимилиан Бейер, Паскаль Гросс и Вальдемар Антон.

Изменения продолжались и до матча. Форвард Себастьен Халлер, который приехал в Бремен накануне, был арендован испанскому клубу CD Леганес всего за несколько минут до конца трансферного периода. Жесткая природа бизнеса оставила Боруссию Дортмунд с десятью игроками на матч.

Нури Шахин, бывший игрок Боруссии Дортмунд, игравший с 2018 по 2020 год, вернулся на стадион Весер с ожиданиями более расслабленного визита. Однако Дортмунд не смог прорвать оборону Бремена, создавая лишь редкие моменты опасности, в том числе красивый штрафной удар Антона и Гросса (19) и удар местного игрока Бремена Юлиана Брандта (45).

Несмотря на успешные атаки Бремена, во втором тайме Дортмунд доминировал на поле. Игроки Бремена получили несколько желтых карточек, в том числе желто-красную карточку Шлоттербека за фол на Нjinmah.

Во втором тайме Дортмунд пытался взять инициативу, с ударами запасного Карима Адееми (59) и возможностью головой для Шлоттербека (63). В конце концов, Боруссия Дортмунд была довольна одним очком, продолжая адаптироваться к своему новому составу.

Члены государств могут оказать ценную помощь Комиссии в различных задачах. Это сотрудничество может быть особенно полезным в периоды перехода, такие как текущий период адаптации Боруссии Дортмунд под новым тренером, новой системой и кардинально изменившимся составом.

Узнавая важность командной работы и единства, члены государств могут укрепить сообщение о том, что гармония среди членов команды является ключевой для успеха, так же как Дортмунд работает над согласованием своего нового состава.

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