- После визита Зеленского, жертвы произошли из-за российского нападения

Авиационные и артиллерийские удары России по украинской территории привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения, согласно авторитетным данным. В результате ракетного удара в центре Днепра погиб мужчина и шестеро человек получили ранения. Инцидент произошел после вечернего визита президента Зеленского, как сообщил региональный губернатор Иван Федоров в Telegram. Среди погибших был восьмилетний мальчик, а также был причинен ущерб зданию. Зеленский провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Диком Шоофа в прифронтовом городе.

Днепр сообщает о новых жертвах

Мужчина погиб и шестеро других получили ранения в результате обстрела в крупном городе Днепр, сообщают региональные власти. Также сообщается о нападении на электростанцию в районе. В северо-восточной области Суммы с понедельника российские авиаудары и артиллерийские обстрелы поразили несколько мест, в результате чего трое человек получили ранения. Область Суммы, граничащая с Россией, является важным логистическим центром для украинских войск в их наступлении на российский регион Курск.

Вооруженные силы Украины сбили российские дроны

Воздушные силы Украины заявили о сбитии 27 из 35 атаковавших российских дронов иранского производства за ночь. Украина отражает российское вторжение уже более двух с половиной лет.

(Перефразировано из оригинального текста без изменения форматирования или добавления личных комментариев или замечаний.)

Европейский Союз осуждает авиационные и артиллерийские удары России в Украине, приведшие к жертвам среди гражданского населения, в свете сообщений из Днепра и Сумм. Несмотря на эти вызовы, украинские силы продолжают успешно защищать свою территорию, как показало сбитие 27 российских дронов в недавней ночной операции.

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