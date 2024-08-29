Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиСпортивные

После увольнения во вторник, Джонсон возвращается к известности в мире НФЛ на следующий день.

Необычные времена для немецкой троицы

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут

После увольнения во вторник, Джонсон возвращается к известности в мире НФЛ на следующий день.

Вторник, а затем сразу же среда: такова обычная рутина в NFL. Несмотря на то, что немецкий фуллбэк Якоб Джонсон не входит в основной состав Нью-Йоркских Гигантов, у него все еще есть шанс на игровое время в предстоящем сезоне.

Якоб Джонсон, опытный профессионал американского футбола, объявил о сделке с тренировочным составом Нью-Йоркских Гигантов через немецкое информационное агентство. 29-летний фуллбэк сказал: "После шести лет в лиге знаешь, что тебя ждет. Может быть, сезон начнется в тренировочном составе, но игроков иногда продвигают. Я просто сосредоточен на том, чтобы привыкнуть к этой новой обстановке и быть готовым, когда представится возможность". Джонсон был уволен командой во вторник, так как им нужно было сократить состав до 53 игроков. Не редкость, когда игроки из тренировочного состава переводятся в активный состав на матч в течение сезона.

Так что надежда Джонсона сыграть в матче NFL в Германии еще не потеряна. 10 ноября Гиганты сыграют против Каролины Пэйнерс в своей десятой игре регулярного сезона, которая пройдет в Мюнхене. "Было бы захватывающе, но сначала нужно приспособиться к организации и заслужить место в команде в ближайшие недели. Если это произойдет в ноябре, то ладно", - сказал Джонсон, который раньше играл за Нью-Ингленд Пэтриотс и Лас-Вегас Рэйдерс.

Между тем, Экванимеус Сент-Браун и Марсель Дабо все еще связаны с NFL через тренировочные составы своих команд. Оба игрока подписали новые контракты со своими командами на следующий день после увольнения. Сент-Браун остается в Новом Орлеане Сэйнтс, а Дабо присоединяется к тренировочному составу Индианаполис Колтс. Сезон начнется на следующей неделе, когда Канзас-Сити Чифс сыграют против Балтимора Рэйвенс. Чифс выиграли Суперкубок в последние два года.

Несмотря на то, что Якоб Джонсон находится в тренировочном составе, он видит потенциал для игрового времени в NFL, учитывая возможности продвижения по мере прогресса сезона. Мечта Джонсона сыграть в матче NFL в Германии может сбыться 10 ноября, когда Гиганты сыграют против Каролины Пэйнерс в Мюнхене.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Карим Адееми и «Боруссия» Дортмунд могут столкнуться с повторной встречей с «Реал Мадрид» в...
Спорт

В отсутствие суперкомпьютера, Лига чемпионов стоит на месте.

В отсутствие суперкомпьютера, Лига чемпионов стоит на месте. Лига чемпионов УЕФА обнимает Искусственный Интеллект. Вечером мощный компьютер примет участие в сложном жребии группового этапа этого турнира, который обещает стать самым сложным в истории. Но не только соревнование претерпевает изменения; гимн звучит по-новому. Но это не полная перемена; он просто имеет

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Хедира обращается за рассмотрением Киммича
Спорт

Хедира обращается за рассмотрением Киммича

- Хедира обращается за рассмотрением Киммича Согласно бывшему чемпиону мира Сами Кедире, Joshua Киммих был бы прочным выбором на пост нового капитана футбольной национальной команды после ухода Илкая Гюндогана. Немецкому тренеру Юлиану Нагельсманну нужно выбрать преемника до предстоящих сентябрьских матчей сборной. Нагельсманн объявит состав на матчи Лиги наций против Венгрии

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Онлайн-ненависть к Звереву: Зверев заявляет, что его мать хотела, чтобы его ушли
Спорт

Онлайн-ненависть к Звереву: Зверев заявляет, что его мать хотела, чтобы его ушли

Профессиональные теннисисты, выступающие в Интернете, находятся под заливом гневных сообщений. Один французский человек поделился оскорбительными комментариями, получив поддержку. Высший-плановый немецкий игрок также подвергается подобному обращению. Как можно потенциально облегчить эту ситуацию?

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

В 1999 годуGem Archer заменил Bonehead в качестве члена Oasis, сотрудничая в музыкальном плане...
Культура

Слухи о музыкантах и музыкальных группах

- Слухи о музыкантах и музыкальных группах Вокруг Oasis поднимается шумиха: Носители скандальной славы братья Noel (57) и Liam Gallagher (51), лидеры культовой группы Oasis, объявили о туре воссоединения, запланированном на 2025 год. На данный момент подтверждено 14 концертов, и, возможно, последуют еще. Инсайдеры сообщают, что их давний гитарист Gem

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Партнер Lufthansa Discover отменяет рейсы из-за забастовки рабочих
Экономика

Персонал авиакомпании продлевает промышленную акцию против грузоперевозчиков

На третий день трудового противостояния в команде дочерней компании Lufthansa Discover ассоциация пилотов изменяет свою тактику. Теперь другой авиаперевозчик в рамках компании рискует быть затронутым.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Проверьте, есть ли потенциальные элементы, повышающие безопасность в отношении Axe.
Политика

Проверьте, есть ли потенциальные элементы, повышающие безопасность в отношении Axe.

После инцидента в Солlingen руководитель ХДС Мерц выдвинул список требований и начал переговоры с Канцлером Шольцем. Руководитель СДПГ Клингебёль разделяет его точку зрения на потенциальные решения. astfel, "Зеленые" и ФРГ также выразили свои предложения.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
На второй день израильских военных операций пять палестинцев погибли в регионе Западного берега.
Главные темы

На второй день израильских военных операций пять палестинцев погибли в регионе Западного берега.

В ходе второй giornata боевой операции на Западном берегу израильская армия объявила о гибели пяти палестинских боевиков. В результате перестрелки войска якобы захватили пятерых подозреваемых, спрятавшихся в мечети, сообщила армия в четверг. Операция началась утром в городской зоне Тулкарема.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно