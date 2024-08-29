После увольнения во вторник, Джонсон возвращается к известности в мире НФЛ на следующий день.

Вторник, а затем сразу же среда: такова обычная рутина в NFL. Несмотря на то, что немецкий фуллбэк Якоб Джонсон не входит в основной состав Нью-Йоркских Гигантов, у него все еще есть шанс на игровое время в предстоящем сезоне.

Якоб Джонсон, опытный профессионал американского футбола, объявил о сделке с тренировочным составом Нью-Йоркских Гигантов через немецкое информационное агентство. 29-летний фуллбэк сказал: "После шести лет в лиге знаешь, что тебя ждет. Может быть, сезон начнется в тренировочном составе, но игроков иногда продвигают. Я просто сосредоточен на том, чтобы привыкнуть к этой новой обстановке и быть готовым, когда представится возможность". Джонсон был уволен командой во вторник, так как им нужно было сократить состав до 53 игроков. Не редкость, когда игроки из тренировочного состава переводятся в активный состав на матч в течение сезона.

Так что надежда Джонсона сыграть в матче NFL в Германии еще не потеряна. 10 ноября Гиганты сыграют против Каролины Пэйнерс в своей десятой игре регулярного сезона, которая пройдет в Мюнхене. "Было бы захватывающе, но сначала нужно приспособиться к организации и заслужить место в команде в ближайшие недели. Если это произойдет в ноябре, то ладно", - сказал Джонсон, который раньше играл за Нью-Ингленд Пэтриотс и Лас-Вегас Рэйдерс.

Между тем, Экванимеус Сент-Браун и Марсель Дабо все еще связаны с NFL через тренировочные составы своих команд. Оба игрока подписали новые контракты со своими командами на следующий день после увольнения. Сент-Браун остается в Новом Орлеане Сэйнтс, а Дабо присоединяется к тренировочному составу Индианаполис Колтс. Сезон начнется на следующей неделе, когда Канзас-Сити Чифс сыграют против Балтимора Рэйвенс. Чифс выиграли Суперкубок в последние два года.

Несмотря на то, что Якоб Джонсон находится в тренировочном составе, он видит потенциал для игрового времени в NFL, учитывая возможности продвижения по мере прогресса сезона. Мечта Джонсона сыграть в матче NFL в Германии может сбыться 10 ноября, когда Гиганты сыграют против Каролины Пэйнерс в Мюнхене.

Читайте также: