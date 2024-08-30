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ПроисшествияНовостиБавария

После увольнения, пьяный оператор дноуборочного судна наносит хаос, в результате чего наносится значительный ущерб имуществу.

Пьяный разрушитель: После увольнения краност_wrapper из Баварииrhein мостится в разрушительных действиях, итогом которых стали значительные разрушения. Материальный ущерб исчисляется многими цифрами.

 and  Viktoria Klein
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- После увольнения, пьяный оператор дноуборочного судна наносит хаос, в результате чего наносится значительный ущерб имуществу.

После своего увольнения 49-летний оператор экскаватора в Баварии схватил бутылку и начал мстить. За 200 метров он разрушил кабельные каналы, бетонные опоры и сооружение для сигнализации. Ущерб оценивается от 30 000 до 50 000 евро, как сообщила федеральная полиция Нюрнберга в пятницу.

Конфликт на стройплощадке

После своего увольнения он приехал на стройплощадку, расположенную между Нюрнбергом и Вюрцбургом, на своем автомобиле в четверг вечером. Сообщается, что он затем повредил конструкции с помощью экскаватора. Его остановили только, когда вмешался его начальник и мастер.

Они удерживали его до прибытия полиции. Тест на алкогольное опьянение показал, что он был пьян. Федеральная полиция Нюрнберга в настоящее время расследует дела о порче имущества и разрушении в соучастии. 49-летнему мужчине также грозит обвинение в вождении в нетрезвом виде.

После того, как его остановили на стройплощадке, 49-летний мужчина сказал, что работает в Баварии. Несмотря на вмешательство, его разрушительная месть продолжилась, затрагивая разные конструкции в районе.

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