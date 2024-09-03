- После успеха AfD Вегнер подчеркивает проблему доверия для ХДС.

После побед AfD на выборах в землях Тюрингия и Саксония мэр Берлина Кай Вегнер (ХДС) выделил проблему "надёжности" в своей партии. "Нам нужно подумать, почему ХДС не может канализировать общественное недовольство коалицией "трафик свет". Почему наша партия остается на месте, даже если доверие к коалиции "трафик свет" снижается", - сказал Вегнер в эфире RBB InfoRadio.

Вегнер также утверждал, что ХДС должна быть в более сильной позиции как оппозиция. Он признал, что партия не смогла внушить людям уверенность в том, что "мы альтернатива коалиции "трафик свет". Когда его спросили о причинах, он сказал: "У нас действительно есть похожая проблема с доверием, так как мы не ясно демонстрируем наше видение изменений".

Вегнер: Мощный AfD - это общенациональная проблема

Вегнер предложил прекратить нелегальную иммиграцию. Он сказал, что многие люди, приезжающие в Германию, "не имеют веских причин для бегства, нет оснований для получения убежища". Он предложил: "Мы должны отличаться от этих людей". Он добавил: "Те, кто бежит из-за угрозы, заслуживающие убежища, здесь welcome. К сожалению, у нас нет ресурсов для других".

Вегнер признал, что сильный AfD, подстрекающий популизм, представляет проблему не только в Тюрингии или на востоке, но и является общенациональным вызовом для демократических партий в центре. В отношении иммиграции он сказал: "Мы чувствуем по всей Германии, что мы постепенно приближаемся к нашим пределам. Предел был превышен". Он критиковал то, что, наряду с министрами, федеральное правительство согласилось на меры, "к сожалению, которые не были выполнены".

Потребность в контроле на границе

Вегнер подчеркнул: "Наша цель не только ограничить незаконную миграцию, но и полностью ликвидировать ее. Для этого необходимы контроля на границах Германии. В идеале я бы хотел видеть, чтобы границы Европы были надлежащим образом защищены, и принимались решения на границах о допуске, кто может войти в Европу".

Комиссия определила необходимость для ХДС вернуть доверие людей, так как партия остается на месте, несмотря на снижение доверия к коалиции "трафик свет". Вегнер признал, что ХДС не смогла продемонстрировать ясное видение изменений, что способствует общей проблеме с доверием.

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