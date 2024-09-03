Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия

После успеха AfD Вегнер подчеркивает проблему доверия для ХДС.

 and  Anthony Ross
Время чтения 2 минут

- После успеха AfD Вегнер подчеркивает проблему доверия для ХДС.

После побед AfD на выборах в землях Тюрингия и Саксония мэр Берлина Кай Вегнер (ХДС) выделил проблему "надёжности" в своей партии. "Нам нужно подумать, почему ХДС не может канализировать общественное недовольство коалицией "трафик свет". Почему наша партия остается на месте, даже если доверие к коалиции "трафик свет" снижается", - сказал Вегнер в эфире RBB InfoRadio.

Вегнер также утверждал, что ХДС должна быть в более сильной позиции как оппозиция. Он признал, что партия не смогла внушить людям уверенность в том, что "мы альтернатива коалиции "трафик свет". Когда его спросили о причинах, он сказал: "У нас действительно есть похожая проблема с доверием, так как мы не ясно демонстрируем наше видение изменений".

Вегнер: Мощный AfD - это общенациональная проблема

Вегнер предложил прекратить нелегальную иммиграцию. Он сказал, что многие люди, приезжающие в Германию, "не имеют веских причин для бегства, нет оснований для получения убежища". Он предложил: "Мы должны отличаться от этих людей". Он добавил: "Те, кто бежит из-за угрозы, заслуживающие убежища, здесь welcome. К сожалению, у нас нет ресурсов для других".

Вегнер признал, что сильный AfD, подстрекающий популизм, представляет проблему не только в Тюрингии или на востоке, но и является общенациональным вызовом для демократических партий в центре. В отношении иммиграции он сказал: "Мы чувствуем по всей Германии, что мы постепенно приближаемся к нашим пределам. Предел был превышен". Он критиковал то, что, наряду с министрами, федеральное правительство согласилось на меры, "к сожалению, которые не были выполнены".

Потребность в контроле на границе

Вегнер подчеркнул: "Наша цель не только ограничить незаконную миграцию, но и полностью ликвидировать ее. Для этого необходимы контроля на границах Германии. В идеале я бы хотел видеть, чтобы границы Европы были надлежащим образом защищены, и принимались решения на границах о допуске, кто может войти в Европу".

Комиссия определила необходимость для ХДС вернуть доверие людей, так как партия остается на месте, несмотря на снижение доверия к коалиции "трафик свет". Вегнер признал, что ХДС не смогла продемонстрировать ясное видение изменений, что способствует общей проблеме с доверием.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Спреewald является значительной туристической достопримечательностью в Бранденбурге
Федеральные земли Германии

В сфере туризма вопрос охраны окружающей среды остается позади.

Прошлый год в Бранденбурге отмечен увеличением ночных посещений, но изменения наблюдаются по регионам.Studя доказала, что для туристов имеет ключевое значение экологичная устойчивость.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Union IG Metall выступает за государственное управление в сталелитейных предприятиях Thyssenkrupp.
Федеральные земли Германии

Union IG Metall выступает за государственное управление в сталелитейных предприятиях Thyssenkrupp.

Инвестиция в размере 2 миллиардов евро поступает в будущий «зеленый» завод по производству стали Thyssenkrupp Steel. IG Metall видит в этом возможность для федерального и региональных правительств укрепить два места в правлении.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Возможно, черная малину станет вдохновением для свежего коалиционного правительства в Саксонии.
Федеральные земли Германии

Может ли Саксония перейти в Бромберланд после выборов?

В конце концов, каждое сочетание цветов получит название. В настоящее время Саксония управляется коалицией "Кения": Черный, Зеленый и Красный. Даже для потенциального нового альянса предложено название.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Спреewald является значительной туристической достопримечательностью в Бранденбурге
Федеральные земли Германии

В сфере туризма вопрос охраны окружающей среды остается позади.

Прошлый год в Бранденбурге отмечен увеличением ночных посещений, но изменения наблюдаются по регионам.Studя доказала, что для туристов имеет ключевое значение экологичная устойчивость.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Ребекка получает медицинскую помощь в больнице.
Спорт

Угандинский спортсмен получил ожоги от любовника

Угандинский спортсмен получил ожоги от любовника Ребекка Чептегеи, угандийская спортсменка, занявшая 44-е место в марафоне на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сейчас находится в больнице с тяжелыми ожогами после того, как ее якобы поджег парень в их доме в уезде Транс-Нзоия в Кении. К сожалению, Чептегеи не является исключением

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно