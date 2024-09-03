- После урагана, музыка вновь возродилась на юго-западе.

В Baden-Württemberg достигнут пик участия в хоральной и музыкальной деятельности, как сообщил Ландмузиквербанд (LMV) земли. В частности, ассоциация сейчас насчитывает больше членов, чем во время пандемии COVID-19, с ростом на 14% в прошлом году, что составило более 780 000 человек. Этот рост также приписывается улучшенным программам для молодежи, так как количество молодых музыкантов в возрасте до 18 лет, участвующих в хорах и ассоциациях, увеличилось примерно на 3,3%, достигнув более 86 000.

Президент LMV Christoph Palm подчеркнул важность молодых музыкантов в формировании будущей музыкальной культуры. Кроме того, инициатива "Вместе.Музыка.Создаем", запущенная в 2022 году и финансируемая Министерством культуры, доказала свою эффективность в привлечении новых членов в оркестры и хоры. LMV сообщил, что почти треть всех любителей-непрофессионалов в Германии проживают в Baden-Württemberg.

LMV охватывает четыре хоральных и семь инструментальных ассоциаций, в общей сложности около 12 000 ансамблей, в том числе Badischer Chorverband, Baden-Württembergischer Sängerbund и Landesverband des Deutschen Zithermusik-Bundes.

Несмотря на сложные обстоятельства пандемии коронавируса, LMV наблюдал резкий рост членства, превзошедший уровни до пандемии. Этот рост участия также можно объяснить успешной реализацией инициативы "Вместе.Музыка.Создаем".

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