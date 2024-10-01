После урагана Хелен региональные радиостанции стали ключевыми источниками помощи пострадавшим районам Северной Каролины.

В воскресенье многочисленные радиостанции по всему западному Северной Каролине передавали в реальном времени обновления, пытаясь оправиться от бесконечных наводнений, вызванных ураганом Helene. Звонки и сообщения в Новостное радио 570 WWNC, AM-станция, управляемая iHeartMedia, отражали текущую ситуацию по мере того, как вода спадала.

Слушатель по имени Пол связался со станцией, чтобы узнать о возможном обрушении близлежащей плотины. Боясь за безопасность общественности, Пол ссылался на сообщения, указывающие на вопросы о структурной целостности других плотин. Ведущие успокоили и Пола, и слушателей, заверив, что эти слухи о плотинах были всего лишь дезинформацией.

Поскольку связи в районе оставались неработоспособными для многих людей, эти передачи служили жизненно важной связью, распространяя информацию о закрытии дорог и открывая свои телефонные линии для тех, у кого были функционирующие беспроводные или проводные телефоны. Они также успокаивали слушателей, заверяя, что помощь скоро прибудет от правительственных органов и волонтерских организаций.

WWNC, самая старая станция, вещающая в западном Северной Каролине, а также шесть других станций, принадлежащих iHeartMedia, сотрудничали, чтобы синхронизировать освещение погодной катастрофы, как сообщил Марк Старлинг в своем продолжительном прямом эфире CNN. Завершив эфир в 11 вечера и возобновив его в 6 утра на следующий день, Старлинг призвал слушателей позаботиться о себе и обратиться за помощью тем, кто в ней нуждается.

Поскольку наземные коммуникационные сети были нарушены из-за шторма, Старлинг объяснил, что зависимость от спутникового интернета SpaceX Starlink стала необходимой для поддержания их работы. Он поблагодарил Starlink за то, что он в одиночку поддерживал вещание семи станций.

Старлинг и его со-ведущий Эдди Фокс из 99.9 FM KISS Country установили свою трансляцию в студии Ашвилла. Вечером к ним присоединилась на месте ведущая Эшли Уилсон в Шарлотте.

Уилсон вспоминала о том, как ее отец был недоступен в течение двух дней после начала шторма, ссылаясь на свой прошлый опыт работы в Новом Орлеане, где коллеги делили время на "до Katrina" и "после Katrina". Предсказуемо предвидя, что Helene разделит некоторые сообщества Северной Каролины, она размышляла.

Скорбя о неизбежной потере жизни, Уилсон сказала: "Числа продолжат расти". Фокс согласился с ее чувствами, назвав бедствие "до и после Helene".

Старлинг назвал радикальную трансформацию ландшафта, как в буквальном, так и в переносном смысле, когда некоторые города боролись с разрушительными последствиями наводнений и оползней.

Местные новостные outlets, в том числе WWNC и другие региональные СМИ, поддерживали сообщества в процессе восстановления через выдающуюся журналистику, когда они боролись с последствиями бедствия. Темы, интересующие Asheville Citizen-Times, включали информацию о местоположении таких жизненно важных услуг, как бензин, продукты питания, Wi-Fi и источники воды, а также других. Blue Ridge Public Radio транслировало живые новости и онлайн-ресурсы, включая номера телефонов для получения помощи в отношении пропавших людей и отключений электроэнергии.

Во время прямого эфира WWNC подчеркивалось значение терпения, так как процесс восстановления продлится долго.

Фокс повторил чувство, которое возникло в начале пандемии COVID-19 в 2020 году, обращаясь к аудитории: "Мы все вместе в этом и мы все вместе преодолеем это".

Ведущие предоставили необходимую информацию, направляя слушателей к таким жизненно важным ресурсам, как лед, бутилированная вода и функционирующие сотовые и Wi-Fi-соединения, а также прогнозируя восстановление электроэнергии. Уилсон отметила: "Мы получили множество звонков в течение дня от людей, ищущих других".

Старлинг вспоминал, что их прямой эфир начался в четверг, когда ураган Helene приближался к побережью Мексиканского залива Флориды. Он признал, что станции непрерывно вещали в течение всего шторма и раскрыл, что временно отсутствовал дома, проживая в доме своего брата в Джорджии со своей семьей.

"Сегодня днем моя жена и я воссоединились на воздухе, впервые услышав друг друга лично с начала шторма", - написал Старлинг.

Наполненный чувством долга, эфир сохранял общественный сервисный дух. Старлинг пообещал: "Мы не покинем корабль, пока не будет убрано последнее пятно мусора и не испарится последняя капля воды".

Даже найдя положительные аспекты в шторме.

Фокс вспомнил, как воспользовался возможностью познакомиться с соседями лицом к лицу, возможно, впервые. Когда звонивший Марк выразил то же самое, не спрашивая никого о их политических взглядах, прежде чем проверить их, тон эфира стал легче, и оба ведущих засмеялись.

Старлинг пошутил о том, что ждет возвращения своего местного водителя Amazon. Фокс задумался о прелести яблочного крошечного макиато, когда откроется Starbucks.

Когда прямой эфир закончился этим вечером, Уилсон спросила: "Сколько младенцев, по вашему мнению, родится через девять месяцев?" Фокс рассмеялся: "Надеюсь, ни один из них не назовет ее Helene".

Несмотря на трудности, станции iHeartMedia, в том числе WWNC, использовали свою платформу для сотрудничества с местными предприятиями в целях помощи. Например, популярный ресторан предложил бесплатные обеды для пострадавших от урагана, и это было объявлено в средствах массовой информации.

После бедствия новости о возрождении бизнеса и экономической деятельности доминировали в местных СМИ, демонстрируя стойкость сообщества перед лицом трудностей.

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