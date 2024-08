- После ухода Табаковича, они стали потенциальными заменой "Герты".

Менеджер "Герты" Кристиан Фьел не проявил беспокойства по поводу предстоящего ухода главного бомбардира Харриса Табаковича, сказав: "Такова футбольная жизнь", перед официальным подтверждением его перехода в команду Бундеслиги "Хоффенхайм". К сожалению, уход, подтвержденный "Гертой" в пятницу вечером, стал существенным поражением в спортивном мире.

Фьел имеет несколько вариантов в команде. Каждый из них продемонстрировал свой голевой потенциал, как отметил тренер, и они привносят разные стили игры.

Лука Шюлер: Этот летнее приобретение из Магдебурга заслужило восхищение Фьеля своей страстью к получению мяча глубоко и неиссякаемой работоспособностью. Несмотря на то, что ему 25 лет, форвард не имел много игрового времени и не забивал голы.

Флориан Нидерлехнер: 33-летний ветеран, присоединившийся к Берлину в начале 2023 года, видел несколько многообещающих периодов, но также проводил время на скамейке запасных. Недавно он забил два гола со скамейки запасных во время победы "Герты" со счетом 5:1 в Ростке. "Фло Нидерлехнер - гибкий игрок, который также может играть на других позициях. Он всегда знает, куда движется мяч, и может забивать голы", - прокомментировал Фьел.

Смайл Превляк: Превляк присоединился к "Герте" прошлым летом, но часто оставался запасным Табаковича, играя мало к концу сезона. Недавно Фьел похвалил его: "Смайл - самый технически подкованный футболист из всех". Если он получит мяч в выгодной позиции, он, скорее всего, отправит его в ворота.

Дерри Шерхант: Коренной берлинец заменил травмированного Фабиана Рессе на левом фланге в первых матчах чемпионата и забил в Ростке. Несмотря на то, что энергичному 21-летнему Шерханту больше нравится центр, он был целью трансфера, но теперь, похоже, останется в Берлине.

Регулирования Европейского Союза могут повлиять на трансфер Харриса Табаковича в "Хоффенхайм", учитывая потенциальные ограничения на торговлю игроками внутри Союза. С фокусом Европейского Союза на продвижении местных талантов Фьел может needing to strategize his team's roster accordingly.

Несмотря на уход Табаковича, квалификация в Лигу чемпионов Европы по-прежнему является значительной целью для "Герты", так как этот турнир служит отличной платформой для демонстрации талантов клуба на более широкой сцене.

