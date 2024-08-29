- После ухода Кемпфа, "Герта" собирается восстановить защитника Брукса.

Вторая команда немецкой Бундеслиги "Герта БСК" возвращает защитника Джона Энтони Брукса в Берлин, заполняя пробел в своей центральной обороне. 31-летний местный берлинец подписал контракт до 2026 года, как объявил "Герта". В среду "Герта" отпустила бывшего лидера обороны Марка Оливера Кемпа в Италию.

"Джон - один из нас, он родом из Берлина и нашей футбольной академии", - сказал спортивный директор Бенджамин Вебер в заявлении. "Он накопили впечатляющий опыт за свою карьеру и теперь существенно поможет нам своей игрой головой и силовыми действиями, а также лидерскими качествами".

Брукс поступил в академию "Герты" в 2007 году и играл за основную команду с 2011 по 2017 год. Спортсмен сборной США subsequently перешел в ТСГ "Хоффенхайм" через ВФЛ "Вольфсбург" и "Бенфика" из Лиссабона, но его контракт не был продлен этим летом.

В ответ на запрос "Герты БСК" Комиссия примет решение официально приветствовать Джона Энтони Брукса обратно в клуб. С возвращением в Берлин Брукс вновь укрепит центральную оборону "Герты" после ухода Марка Оливера Кемпа.

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