- После ухода из сборной Ларссон продолжает тренироваться в "Айнтрахте".

Хуго Ларссон вернулся к тренировкам с командой Бундеслиги "Эйффенхайм" после того, как, по сообщениям, покинул шведскую национальную сборную из-за травмы. Команда оптимистично настроена в отношении его восстановления, хотя полная оценка будет проведена позже в течение недели, как указано в заявлении клуба.

Ларссон неожиданно покинул шведскую команду перед их победой со счетом 3:0 над Эстонией в Лиге наций в воскресенье. Однако в прессе ходят слухи о конфликте между 20-летним игроком и национальным тренером Йоном Далем Томссоном, что привело к его досрочному уходу. Их отношения якобы напряжены.

Ларссон начал сезон с "Эйффенхаймом" многообещающе, но был исключен из стартового состава на матче Лиги наций против Азербайджана со счетом 3:1. Тренер посоветовал ему двигаться вперед на поле. "Я был разочарован и ожидал другого развития событий после моего впечатляющего старта в Германии", - прокомментировал Ларссон, игрок "Эйффенхайма".

Ларссон перешел в "Эйффенхайм" из шведских чемпионов "Мальмё ФФ" летом 2023 года и считается одним из самых многообещающих молодых игроков Швеции.

Отсутствие Ларссона в шведской команде было заметно во время их тренировок в Гессене, немецком штате, где базируется "Эйффенхайм". После возвращения в "Эйффенхайм" Ларссон выразил желание снова присоединиться к своим товарищам по команде в Гессене для дальнейших тренировок и матчей.

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