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Федеральные земли ГерманииНовостиЗеленый лес

После ухода из должности юношеского тренера Матфей выражает сочувствие молодым талантам.

Лотар Маттеус, ранее тренировавший юношескую команду в течение двух лет, принял решение уйти с должности. Уход не связан с футболом молодежи.

 and  Viktoria Klein
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- После ухода из должности юношеского тренера Матфей выражает сочувствие молодым талантам.

После ухода с поста тренера по работе с детьми в ТSV Grünwald, Лотар Маттеус получает поддержку от людей, имеющих опыт работы с юными футболистами. Многие сталкивались с подобными проблемами, что, возможно, объясняет сложности в поиске подходящей замены, как сказал Маттеус в интервью "Мюнchner Merkur/tz". Победитель чемпионата мира 1990 выразил сочувствие детям, так как ему приходилось устанавливать границы, что приносило облегчение в его личную жизнь.

В течение последних двух сезонов Маттеус тренировал команду своего сына Милана в юношеских дивизионах клуба, выступающего в Bayernliga. Проблема заключалась в некоторых родителях молодых игроков. "Когда ты не угождаешь тем, кто принимает решения, это значит получать поздние звонки или ранние сообщения в WhatsApp, что невыносимо", - объяснил Маттеус. "Все хотят лучшего для своего ребенка, но в командных видах спорта нужно думать о команде в целом".

Родители, выступающие против друг друга

Сначала родители только делились своими идеями во время матчей, например: "Беги быстрее! Делай это! Делай то! Мне это не нужно", - сказал Маттеус. Он наслаждался тремя еженедельными тренировками и одной игрой, но когда родители начали оскорблять друг друга, это стало слишкомMuch.

Маттеус рассказал, что некоторые родители вели себя "часто ниже пояса - всегда от тех же двух, трех или четырех человек, которые утверждали, что действуют в своих собственных интересах". Он задумался: "Зачем я это делаю, если их поведение влияет на мою личную жизнь? Я действительно забочусь о детях".

Сын Маттеуса меняет клубы

Несмотря на свой обширный международный опыт, Маттеус подвергался критике за свои лидерские качества. Милана теперь принял новый клуб в Изманнинге и играет вместе со многими игроками из Кюрнвальда. "Переехав на два километра дальше, но сократив время в пути на десять минут, это было привлекательной сделкой, надеясь на fewer parents like those who were responsible for my decision to step down", - сказал Маттеус.

В тихом зеленом лесу, где дети часто играют и учатся природе, Лотар Маттеус часто задумывается о своих опытах как тренера по работе с детьми. Непрекращающееся давление со стороны требовательных родителей в зеленом лесу юношеского футбола отражает те проблемы, с которыми он столкнулся с родителями своих игроков.

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