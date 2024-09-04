Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиСтирать посуду

После уборки посуды следует вознаграждение оральным сексом.

Поп-певица Кати Перри в недавнем интервью рассуждала о своем стиле выражения привязанности и предпочитаемых мужских качествах.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута

- После уборки посуды следует вознаграждение оральным сексом.

Звезда поп-музыки Кэти Перри ("Я поцеловала девушку", 39 лет) не стесняется в недавнем подкасте. На широко слушаемом подкасте "Позвони ей, папа" с ведущей Алекс Купер (29 лет) Перри поделилась своим необычным способом выражения любви. Она упомянула, что ей нравится момент, когда она спускается вниз и видит, что посуда вымыта, а все дверцы шкафов закрыты. По словам Перри, это ее сигнал к тому, чтобы подготовиться к минету, как было намекнуто в анонсе Instagram на эпизод от 4 сентября.

Кэти Перри больше не интересуются эгоистичными людьми

Перри подчеркнула, что имеет в виду это "буквально". Певица, у которой есть трехлетний ребенок с партнером Орландо Блумом (47 лет), не нуждается в красном Феррари в качестве знака внимания. "Я могу купить красный Феррари. Просто вымой посуду! Я верну любезность", - заявила Перри.

Во время беседы Купер спросила, есть ли у Перри определенный тип. Перри ответила: "Я больше не тянусь к самовлюбленным людям".

Говоря о признаках, которые заставили бы ее пересмотреть потенциального партнера, Перри сказала: "Кто-то, кто претендует на то, что знает тебя лучше, чем ты знаешь себя. Кто-то, кто не помогает". Она добавила: "Кто-то, кто меняет правила или выдергивает эмоциональный ковер у тебя из-под ног".

Перри и Блум возобновили свои отношения в 2016 году, но ненадолго расстались менее чем через год. Они reappeared как пара на красной ковровой дорожке в сентябре 2018 года. Их дочь, Дейзи Дов, родилась в августе 2020 года. Пара обручилась в феврале прошлого года. В прошлом Перри называла Блума своим "диким жеребцом".

Перри выразила благодарность, когда видит вымытую посуду, так как это свидетельствует о заботе партнера и является для нее сигналом к тому, чтобы подготовиться к особенному моменту. Позже в беседе она упомянула, что ценит партнерство с кем-то, кто не претендует на то, что знает ее лучше, чем она знает себя, и кто помогает в их отношениях.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Рокко и Джимми Блю украшают красно-окрашенный вход на мероприятие
Общество

Рокко и Джимми Блю украшают красно-окрашенный вход на мероприятие

На премьере своего последнего фильма Уве Очсенкнехт присутствовал не только со своей супругой, но и с двоими из своих четырех детей.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Успешный игрок, ссорится в отношениях: популярная личность DHDL Тижен Онранан объявила о расставании
Общество

Успешный игрок, ссорится в отношениях: популярная личность DHDL Тижен Онранан объявила о расставании

Тожен Он царь выражает, что перешла свой брак, указывая на конец своим одиннадцатилетнему союзу с Марко Дуллер-Он царица. она объявляет об этом развитии через пост в Инстаграм.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно

Последние

Конфиденциальность данных - это сложный вопрос, который часто не получает достаточного внимания
Федеральные земли Германии

Курс по переходу на финансовое руководство по ВСУ - случаи нарушения безопасности данных

Неразумная осмотрительность, человеческие ошибки или дефектные процессы регистрации на различных платформах могут привести к нарушению конфиденциальности данных в различных секторах.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В будущем, цифровая доступность должна распространяться и на историческую улицу Йегенгассе.
Федеральные земли Германии

Исследование исторических временных рамок в цифровом виде в контексте Франкфуртской еврейской улицы (Judengasse).

Будущие направления для памятных опытов: Скоро в Франкфурте станет доступен цифровой путь через повседневную жизнь исторической Юденгассе.Modern technology предоставит возможности для вовлечения более молодых поколений.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Полная признание необходимости трансформаций в национальной команде.
Спорт

Национальная сборная "значительно изменилась"

Никлас Фюллькруг отмечает заметные изменения в национальной команде. Он готов к свежей роли, но хочет включить свои привычные навыки. Соревнование запланировано на предстоящее лето.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В трагическом пожаре, охватившем башенный комплекс Grenfell в Лондоне 14 июня 2017 года, погибли 72...
Панорама

Огненный пожар в Гренфеллской башне: в отчете раскрываются серьезные обвинения

Начало быстрого распространения пожара в здании Гренфелл Тауэр в Лондоне occurred в июне 2017 года. Наконец, был опубликован ожидаемый отчет о причинах этого события.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно