- После уборки посуды следует вознаграждение оральным сексом.

Звезда поп-музыки Кэти Перри ("Я поцеловала девушку", 39 лет) не стесняется в недавнем подкасте. На широко слушаемом подкасте "Позвони ей, папа" с ведущей Алекс Купер (29 лет) Перри поделилась своим необычным способом выражения любви. Она упомянула, что ей нравится момент, когда она спускается вниз и видит, что посуда вымыта, а все дверцы шкафов закрыты. По словам Перри, это ее сигнал к тому, чтобы подготовиться к минету, как было намекнуто в анонсе Instagram на эпизод от 4 сентября.

Кэти Перри больше не интересуются эгоистичными людьми

Перри подчеркнула, что имеет в виду это "буквально". Певица, у которой есть трехлетний ребенок с партнером Орландо Блумом (47 лет), не нуждается в красном Феррари в качестве знака внимания. "Я могу купить красный Феррари. Просто вымой посуду! Я верну любезность", - заявила Перри.

Во время беседы Купер спросила, есть ли у Перри определенный тип. Перри ответила: "Я больше не тянусь к самовлюбленным людям".

Говоря о признаках, которые заставили бы ее пересмотреть потенциального партнера, Перри сказала: "Кто-то, кто претендует на то, что знает тебя лучше, чем ты знаешь себя. Кто-то, кто не помогает". Она добавила: "Кто-то, кто меняет правила или выдергивает эмоциональный ковер у тебя из-под ног".

Перри и Блум возобновили свои отношения в 2016 году, но ненадолго расстались менее чем через год. Они reappeared как пара на красной ковровой дорожке в сентябре 2018 года. Их дочь, Дейзи Дов, родилась в августе 2020 года. Пара обручилась в феврале прошлого года. В прошлом Перри называла Блума своим "диким жеребцом".

Перри выразила благодарность, когда видит вымытую посуду, так как это свидетельствует о заботе партнера и является для нее сигналом к тому, чтобы подготовиться к особенному моменту. Позже в беседе она упомянула, что ценит партнерство с кем-то, кто не претендует на то, что знает ее лучше, чем она знает себя, и кто помогает в их отношениях.

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