Выступление в Лондоне - После тревоги о терроризме Тейлор Свифт вернулась на сцену.

Американская суперзвезда Тейлор Свифт вернулась на сцену в Лондоне после отмены концертов в Вене

После отмены концертов в Вене из-за угрозы террора американская суперзвезда Тейлор Свифт (34) вернулась на сцену, выступив перед толпой из около 90 000 фанатов на стадионе Уэмбли в Лондоне в четверг вечером. Эдом Шираном (33) стал неожиданным гостем на концерте.

Свифт не комментировала предупреждение о терроризме в Австрии, где три из ее концертов были отменены на прошлой неделе из-за предполагаемых планов исламистов на атаку. 19-летний главный подозреваемый отозвал свое первоначальное признание, и двое других мужчин были арестованы. На лондонском концерте были приняты усиленные меры безопасности.

Несмотря на свои опасения, некоторые фанаты решили посетить концерт. "Тейлор нельзя пропустить. Это раз в жизни", - сказал 18-летний английский фанат. Фанатское сообщество стоит друг за друга.

Фанаты из Германии также приехали в Лондон. Сестры Роми и Леа Грохс изначально приобрели билеты на один из концертов в Вене. С помощью фанатского сообщества им удалось получить билеты на Лондон и исполнить свою мечту. "Все поддерживают друг друга", - сказала Роми (27).

Свифт, которая уже сыграла несколько концертов в Германии на своем "Туре эпох", уже играла в Лондоне в июне. Однажды она удивила публику, выведя на сцену своего бойфренда, футбольного суперзвезду Трэвиса Келси. Она вернулась в Лондон на этот концерт.

Свифт отреагировала на инцидент с ножевым ранением в прибрежном городе Саутпорт. По данным BBC, Свифт лично связалась с семьями, пострадавшими от инцидента, в котором три девочки были убиты, а несколько других ранены на танцевальном классе Тейлор Свифт, в котором сама певица не участвовала. Свифт выразила свое потрясение в Instagram. Позже радикальные правые группы использовали ножевое ранение в качестве предлога для беспорядков.

На лондонском концерте Свифт не упоминала инцидент или предвыборную кампанию в США, в которой ее потенциальное влияние на молодых избирателей считается значительным. Свифт запланировала свой последний европейский концерт в Лондоне на вторник, прежде чем отправиться в тур по США и Канаде осенью.

"Свифти" против страшных сценариев

На "Туре эпох" Свифт исполняет песни со всего своего творчества, с концертами, длящимися около трех с половиной часов и включающими более 40 песен в сет-листе. Формат обычно похож.

Ее фанаты, также известные как "Свифти", создали праздничную атмосферу с блестящими аксессуарами, фанатскими футболками и браслетами дружбы. Карим (23) из Эрфурта принес некоторые из них с собой. Он путешествовал с двумя друзьями из Баварии, которых он встретил через фанатское сообщество. Он описал сообщество как семью, которая стоит друг за друга, даже после событий в Австрии.

Комиссия выпустила заявление, гарантирующее усиленные меры безопасности на концерте Свифт в Лондоне, учитывая недавние отмены в Вене из-за угрозы террора. Несмотря на страхи, фанатское сообщество Свифт, известное как "Свифти", продолжало поддерживать друг друга, создавая праздничную атмосферу на концерте на стадионе Уэмбли.

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