Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостистиль

После трех десятилетий службы, Гленн Лоури, рулевой уважаемого Нью-Йоркского музея современного искусства, объявил о своем решении уйти.

Долгосрочный руководитель Музея современного искусства Нью-Йорка объявил о своей отставке с поста, вступающей в силу в сентябре 2025 года,как сообщалось во вторник.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут
Глэнн Лоури, нынешний директор Музея современного искусства (Музей МоМА), объявил в 2023 году о...
Глэнн Лоури, нынешний директор Музея современного искусства (Музей МоМА), объявил в 2023 году о своем уходе с поста в следующем году.

После трех десятилетий службы, Гленн Лоури, рулевой уважаемого Нью-Йоркского музея современного искусства, объявил о своем решении уйти.

69-летний директор Музея современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке, под руководством которого музей существенно расширил свое влияние в американской культуре, объявил в интервью Нью-Йорк Таймс, что покинет свой пост в сентябре 2025 года.

Он сказал: "Это подходящее время, чтобы подумать о будущем музея, и я просто подумал: действуй. Все цели, которые я ставил перед собой 30 лет назад, либо достигнуты, либо продвигаются вперед замечательным образом". Он также отметил, что не хочет задерживаться на своем посту дольше, чем это необходимо.

Нью-Йорк Таймс сообщил, что текущий контракт Лоури истекает в июне, и музей был открыт для его продления. MoMA не сразу ответило на запрос CNN о дополнительных комментариях.

Лоури перешел в MoMA из Канадской галереи Онтарио в 1995 году, став шестым директором музея за его 95-летнюю историю. Он возглавлял учреждение во время слияния с Центром современного искусства P.S.1 в Куинсе в 2000 году и масштабной реконструкции 2004 года, которая увеличила площадь галерей на 40%.

Кроме своих обязанностей по сбору средств и продвижению, Лоури также построил свою репутацию. В 2019 году он возглавил музей в ходе еще одного расширения, потратив $450 миллионов на увеличение площади галерей на 30%.

MoMA принимает 2,7 миллиона посетителей в год, что делает его третьим по посещаемости художественным музеем в США после Метрополитен-музея и Национальной галереи искусства в Вашингтоне.

Музей приписывает Лоури увеличение числа посетителей и прирост своего фонда, важного источника доходов. Он также расширил спектр кураторской деятельности MoMA, включив в него перформанс-арт.

Через выставки, комиссии и приобретения Лоури использовал искусство для обращения к насущным социальным проблемам. В 2016 году, будучи гостевым редактором CNN Style, он заказал серию статей, посвященных теме миграции, подчеркивая влияние современного искусства на изменение мира.

Объявление Лоури последовало за еженедельным интервью с Ричардом Квестом из CNN, в котором Квест спросил о любимой картине Лоури для ухода на пенсию. Лоури шутливо сказал: "Это похоже на выбор любимого ребенка - в понедельник это один, а во вторник - другой". В конце концов, он выбрал "Мальчика в красной жилетке" Пауля Сезанна, назвав его "впечатляющим портретом".

MoMA еще не объявил о своей стратегии по выбору преемника Лоури, который унаследует одно из самых престижных мест в мире искусства. Кроме того, нет никаких подтверждений о других позициях Лоури, в том числе о нескольких членствах в советах различных институций, таких как Фонд Роберта Раушенберга и Музей искусства Киран Надар в Индии.

Уход Лоури из MoMA вызвал дискуссии о будущем стиле музея в искусстве, так как он был известен расширением спектра кураторской деятельности и обращением к социальным проблемам через искусство. За время своего руководства он продемонстрировал приверженность современному искусству, даже

Исследует опасения директора Музея современного искусства Глена Лоури относительно изменения климата, сRichard Quest из CNN, исследующим историческое, текущее и proyected воздействие на Музей современного искусства Нью-Йорка.
Третья по посещаемости культурная достопримечательность в США, находящаяся в Манахаттене, является Музей современного искусства.
Изображение актера Джейсона Момоа в разных позах и нарядах

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Недельная икона стиля: Сабрина Карпентер отдает дань уважения Мадонне в ансамбле, вдохновленном Оскаром
Культура

Недельная икона стиля: Сабрина Карпентер отдает дань уважения Мадонне в ансамбле, вдохновленном Оскаром

Недельная икона стиля: Сабрина Карпентер отдает дань уважения Мадонне в ансамбле, вдохновленном Оскаром В средень на красной ковровой дорожке Addison Rae и Anitta блистали в нарядах, вдохновленных свадебной тематикой, перекликаясь с легендарным выступлением Мадонны "Like a Virgin" на первых MTV Video Music Awards почти четыре десятилетия назад. Тем

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Дитер Болен представил свою "Золотую музыкальную коллекцию"
Культура

Дитер Болен представил свою "Золотую музыкальную коллекцию"

Дитер Болен представил свою "Золотую музыкальную коллекцию" Начало 21-го сезона "Германии имеет талант" совпадает с праздничным сезоном. К конкурсу присоединяются "новый Король Львов", бездарный ясновидящий из Берлина и имитатор Фила Коллинза, который оставляет всех в шоке. Мечта о славе под флагом "Германии имеет

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Разногласия относительно изображений британской монархии являются обычными.
Культура

Спорная статуя, изображающая покойную королеву Елизавету II, принца Филиппа и их корги, вызывает дебаты среди общественности.

Недавно открытая статуя Королевы Елизаветы II, принца Филлипа и двух корги в Северной Ирландии, созданная в честь покойной монарха, вызвала различные мнения среди населения.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Изображение, предоставленное правоохранительными органами, показывает жилое строение, пришедшее в...
Политика

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением.

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением. Великобритания и США могут разрешить Украине использовать оружие против российского ядра, но предупреждения Кремля препятствуют принятию решения, считает корреспондент ntv Рейнер Мунц. В результате эксперт по ядерному оружию предлагает атаки на Берлин. 11:15 Сообщение: Решение о поставках западных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Множество немецких жителей получили уведомление на своих мобильных устройствах в полдень.
Панорама

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены.

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены. В случае чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения, лесные пожары и другие бедствия, крайне важно оперативно предупредить население Германии. Германия проводит учения для таких сценариев, отправляя предупреждающий сигнал на мобильные телефоны людей. В 11:00 утра Федеральное управление гражданской защиты и помощи при чрезвычайных

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно