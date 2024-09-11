После трех десятилетий службы, Гленн Лоури, рулевой уважаемого Нью-Йоркского музея современного искусства, объявил о своем решении уйти.

69-летний директор Музея современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке, под руководством которого музей существенно расширил свое влияние в американской культуре, объявил в интервью Нью-Йорк Таймс, что покинет свой пост в сентябре 2025 года.

Он сказал: "Это подходящее время, чтобы подумать о будущем музея, и я просто подумал: действуй. Все цели, которые я ставил перед собой 30 лет назад, либо достигнуты, либо продвигаются вперед замечательным образом". Он также отметил, что не хочет задерживаться на своем посту дольше, чем это необходимо.

Нью-Йорк Таймс сообщил, что текущий контракт Лоури истекает в июне, и музей был открыт для его продления. MoMA не сразу ответило на запрос CNN о дополнительных комментариях.

Лоури перешел в MoMA из Канадской галереи Онтарио в 1995 году, став шестым директором музея за его 95-летнюю историю. Он возглавлял учреждение во время слияния с Центром современного искусства P.S.1 в Куинсе в 2000 году и масштабной реконструкции 2004 года, которая увеличила площадь галерей на 40%.

Кроме своих обязанностей по сбору средств и продвижению, Лоури также построил свою репутацию. В 2019 году он возглавил музей в ходе еще одного расширения, потратив $450 миллионов на увеличение площади галерей на 30%.

MoMA принимает 2,7 миллиона посетителей в год, что делает его третьим по посещаемости художественным музеем в США после Метрополитен-музея и Национальной галереи искусства в Вашингтоне.

Музей приписывает Лоури увеличение числа посетителей и прирост своего фонда, важного источника доходов. Он также расширил спектр кураторской деятельности MoMA, включив в него перформанс-арт.

Через выставки, комиссии и приобретения Лоури использовал искусство для обращения к насущным социальным проблемам. В 2016 году, будучи гостевым редактором CNN Style, он заказал серию статей, посвященных теме миграции, подчеркивая влияние современного искусства на изменение мира.

Объявление Лоури последовало за еженедельным интервью с Ричардом Квестом из CNN, в котором Квест спросил о любимой картине Лоури для ухода на пенсию. Лоури шутливо сказал: "Это похоже на выбор любимого ребенка - в понедельник это один, а во вторник - другой". В конце концов, он выбрал "Мальчика в красной жилетке" Пауля Сезанна, назвав его "впечатляющим портретом".

MoMA еще не объявил о своей стратегии по выбору преемника Лоури, который унаследует одно из самых престижных мест в мире искусства. Кроме того, нет никаких подтверждений о других позициях Лоури, в том числе о нескольких членствах в советах различных институций, таких как Фонд Роберта Раушенберга и Музей искусства Киран Надар в Индии.

Уход Лоури из MoMA вызвал дискуссии о будущем стиле музея в искусстве, так как он был известен расширением спектра кураторской деятельности и обращением к социальным проблемам через искусство. За время своего руководства он продемонстрировал приверженность современному искусству, даже

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