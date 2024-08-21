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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

После трагедии в школе, последует судебное разбирательство по делу о покушении на убийство.

Этот выдающийся старшеклассник из Вупперталя, якобы, напал с ножом на нескольких своих сотоварищей, в результате чего против него четыре раза были выдвинуты обвинения в покушении на убийство.

 and  Katherine Bradley
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После шестимесячного перерыва после насильственного инцидента в школе во Вuppertal...
После шестимесячного перерыва после насильственного инцидента в школе во Вuppertal несовершеннолетний будет предстать перед судом по обвинению в четырех случаях покушения на убийство.

- После трагедии в школе, последует судебное разбирательство по делу о покушении на убийство.

Шесть месяцев спустя после инцидента с тревогой в школе в Вуппертале подросток 17 лет предстанет перед судом по обвинению в попытке убийства четверых своих одноклассников. Сегодня в 9:30 утра в Вуппертальском районном суде начнется закрытое слушание по данному делу.

Согласно обвинениям, подросток, находясь в состоянии значительно нарушенного психического здоровья, якобы напал на своих одноклассников с ножом, а затем порезал себя в груди. Связь этого состояния с психическим заболеванием, как считают психиатры, не разглашается представителем суда в целях сохранения конфиденциальности несовершеннолетнего.

Школа была полностью заблокирована и обыскана 22 февраля. Четверо учеников получили ножевые ранения или порезы, трое из них страдают от психологической травмы шока. Обвиняемый, как считается, нанес себе наиболее серьезные ранения.

Инцидент в школе включал в себя обвинения в покушении на убийство, классифицированное как тяжкое преступление. Несмотря на психическое состояние подростка, он предстанет перед судом за преступление, совершенное против его одноклассников.

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