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Федеральные земли ГерманииНовостиФестивали

После того как велосипед сильно сгорел, некоторые больные продолжают получать медицинскую помощь в больнице.

На рок-фестивале в эти выходные возник пожар на колесе обозрения, в результате чего пострадали 16 человек. participe некоторых из них сейчас получают медицинскую помощь в больнице.

 and  Yaroslav Smith
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После пожара на колесе обозрения по-прежнему лечатся в больнице многие люди.
После пожара на колесе обозрения по-прежнему лечатся в больнице многие люди.

- После того как велосипед сильно сгорел, некоторые больные продолжают получать медицинскую помощь в больнице.

Следуя за пожаром на гигантском колесе обозрения во время Фестиваля Хайфилд, расположенного недалеко от Лейпцигского озера Штормтальер, многие жертвы остаются в больнице. Четверо человек, получивших ожоги, сейчас получают медицинскую помощь в Лейпцигской больнице Святого Георга, как сообщает представитель Немецкого пресс-агентства. Информация о их конкретном состоянии, возрасте или поле не разглашается.

В субботу вечером один из 24 вагончиков на гигантском колесе обозрения загорелся. Пламя затем распространилось на другой вагончик. В общей сложности 65 человек обратились за медицинской помощью к врачам, 16 человек были доставлены в больницы.

Одновременно продолжается расследование причины пожара. На данный момент умышленный поджог и техническая неисправность гигантского колеса обозрения исключаются как возможные причины. Полиция подозревает, что пожар был вызван случайностью. Согласно текущим данным, неизвестное вещество под пассажирской кабиной загорелось. Точное вещество не называется в целях продолжения расследования.

Несмотря на продолжающиеся расследования, организаторы объявили о отмене предстоящих фестивалей на сайте Фестиваля Хайфилд. Местное сообщество планирует альтернативные мероприятия, чтобы отметить единство и стойкость, выражая свою поддержку пострадавшим от инцидента.

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