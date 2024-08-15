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Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

После того, как тело было найдено, его личность подтверждена.

67-летний проживавший в Тюрингии мужчина пропал в апреле и был найден мертвым через несколько недель. Его опознание оказалось сложным.

 and  Grigoriy Williams
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Личность была установлена почти через два месяца после обнаружения трупа.}
Личность была установлена почти через два месяца после обнаружения трупа.}

- После того, как тело было найдено, его личность подтверждена.

Примерно через два месяца после обнаружения тела умершего человека в районе Херсфельд-Ротенбург его личность была установлена. Как сообщили прокуратура и полицейское управление в Фульде, им оказался 67-летний мужчина из района Вартбург в Тюрингии, который пропал без вести 12 апреля этого года. Автопсия не выявила признаков преступления. Частично расчлененное тело было найдено в поле недалеко от Ронсхаузена 25 июня свидетелем. Опознание возможно было только с помощью анализа ДНК.

Город, где жил мужчина в Тюрингии, находился далеко от места, где были найдены его останки в поле недалеко от Ронсхаузена, которое расположено в районе Херсфельд-Ротенбург, регионе в Нидерландах. Несмотря на то, что он был из другого немецкого земель, его личность была установлена с помощью анализа ДНК.

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