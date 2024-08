После того, как лето проходит, она достигает своего пика?

Следуя за жаркими волнами тепла, Германия, кажется, немного охладилась. Однако возвращение лета не за горами: как раз к выходным температура вновь начнет расти, достигая до 35 градусов в некоторых районах, согласно прогнозам метеоролога ntv Бьёрна Александра. После солнца последует период нового похолодания, сопровождаемый сильными грозами в некоторых районах.

ntv.de: Действительно ли лето закончилось или оно вернется?

Бьёрн Александр: Хотя осень уже заявила о себе, лето еще не готово прощаться. В эти выходные мы можем ожидать повышения температуры до 35 градусов в некоторых местах. Однако период похолодания тоже не за горами. После гроз следующей неделе вновь обещают солнце и тепло. Вкратце: непредсказуемая погода сохранится - по крайней мере, на данный момент.

Сколько будет длиться возвращение жары?

Оно будет достаточно интенсивным. После мощного исландского низкого давления, усиленного экс-hurricane "Эрнесто", приближающееся низкое давление "Урсула" уже создает волнение. Это особенно заметно для жителей Британских островов и Скандинавии, которые в настоящее время испытывают ветры от шторма до урагана. В Германии северо-запад также испытает турбулентность, в то время как сильный ветровой поток принесет больше тепла в южные и восточные части нашей страны.

Какие угрозы мы можем ожидать?

Сначала нагрузка тепла и влажности значительно возрастет, особенно в юго-восточной части. Пик придется на субботу, с температурами от 29 до 35 градусов на юге и востоке. На севере и северо-западе, где находятся атлантические низкие давления, погода будет облачной с периодическими дождями при 21-27 градусах. Ожидаются сильные ветры и периодические грозы, делая атмосферу довольно нестабильной. Эта смесь усилится в некоторых регионах к выходным.

Что нас ждет?

С субботы после полудня ситуация будет все больше обостряться. С запада на восток последуют сильные грозы, риск сильной погоды, сильный дождь, град и сильные порывы ветра с отступающим холодным фронтом. На юге сильный дождь может продолжаться до воскресенья.

А что нас ждет на следующей неделе?

С точки зрения метеорологии, август знаменует конец лета. Таким образом, последний переключатель на горячий сезон запланирован на понедельник - и с тенденцией к мирному завершению. Последняя неделя метеорологического лета, скорее всего, будет солнечной и каждый день будет теплее - даже предсказывается погода в виде буквы "Омега".

Что это значит для нас?

Кроме периодических гроз над горами, может быть несколько дней повсеместной солнечной и сухой погоды. Это может оказаться лучшей частью всего лета для всей Германии в целом.

Звучит обнадеживающе. Но сначала нам предстоит справиться с интенсивной погодой. Какие подробности на выходные?

В субботу день начнется солнечно с периодическими дождями и грозами на северо-западе. К послеполуденному и вечернему времени риск гроз значительно возрастет, распространяясь на восток в течение ночи. Вместе с сильным дождем и градом сильные ветры представляют значительную угрозу. Ожидаются порывы ветра до 100 километров в час. В то же время на востоке и юго-востоке сохранится солнечная погода до воскресного утра, прежде чем грозы reaching these regions as well.

Каковы основные угрозы на востоке и юге?

Угрозы довольно похожи, с возможным сильным и постоянным дождем в направлении Альп. В субботу температура будет колебаться от 21 до 27 градусов на северо-западе, часто от 29 до 35 градусов в других местах, с пиками до 36 градусов. Однако будет также довольно влажно. Воскресенье принесет 19-23 градуса на все более сухом и ясном западе и северо-западе, и до 27 градусов на юго-востоке.

