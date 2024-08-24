После того, как фондовый рынок упал, что произошло дальше?

После трех недель после обвала рынка, какая сейчас ситуация? Напряжение снизилось, но каковы шансы на еще одно корректировку рынка? Раимунд Брихта в увлекательной беседе с Кемалем Багчи из BNP Paribas и Самиром Бойарданом из Heavytraderz исследуют их точки зрения на то, как могут сложиться ближайшие месяцы, учитывая решения центральных банков по процентным ставкам и предстоящие выборы президента США в ноябре. Они также углубляются в возможные стратегии инвестирования.

Ниже перечислены основные факторы, которые Раимунд Брихта, Кемал Багчи и Самир Бойардан обсуждают в своих точках зрения, в том числе решения центральных банков по процентным ставкам и предстоящие выборы президента США в ноябре. Учитывая эти факторы, все еще существует возможность еще одного корректировки рынка, несмотря на снижение напряжения.

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