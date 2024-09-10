После тайфуна Яги число погибших в Вьетнаме возросло до 59 человек, а обрушившийся мост и наводнение привели к исчезновению автобуса.

Шторм "Яги" унес жизни девяти человек, когда он обрушился на побережье Вьетнама в субботу, после чего ослаб до тропического депрессии. В результате последующих наводнений и оползней погибли еще не менее 50 человек, сообщает государственное СМИ VnExpress. Реки на севере Вьетнама достигли опасных уровней.

В понедельник утром автобус с 20 пассажирами был унесен в затопленную реку из-за оползня в горной местности провинции Каобанг. Спасательные работы были начаты, но приостановлены из-за дополнительных оползней, блокирующих путь.

Спасательные операции продолжались в провинции Фу Тхо после того, как стальной мост рухнул через Красную реку в понедельник утром. По данным, 10 автомобилей, грузовиков и два мотоцикла упали в реку, трое человек были извлечены из воды и доставлены в больницу. Однако 13 человек числятся пропавшими без вести.

Пham Truong Son, 50-летний мотоциклист, рассказал о своем ужасном опыте VnExpress. Он ехал по мосту, когда услышал громкий шум. Прежде чем он успел среагировать, он обнаружил, что погружается в реку. "Я почувствовал, как меня поглощает дно реки", - сказал Сон газете, добавив, что ему удалось плыть и цепляться за дрейфующую банановую ветвь, чтобы оставаться на плаву, пока его не спасли.

Более 50 предприятий в провинции Хайфон оставались закрытыми в понедельник из-за ущерба, причиненного их фабрикам тайфуном. По данным государственной газеты Lao Dong, крыши фабрик были сорваны, а вода проникала в промышленные единицы, повреждая готовые изделия и дорогое оборудование. Некоторые компании все еще были без электричества в понедельник, и ожидалось, что производство будет возобновлено не менее чем через месяц.

Хайфон и Квангним, оба промышленных центра с многочисленными экспортно-ориентированными фабриками, такими как производитель электромобилей VinFast и поставщики Apple Pegatrong и USI, все еще были без электричества в понедельник из-за поваленных электрических столбов. Газеты сообщили, что почти 100 компаний понесли убытки из-за тайфуна, что может привести к миллионным потерям.

Премьер-министр Pham Minh Chinh утвердил пакет помощи в размере 4,62 миллиона долларов для поддержки восстановления города Хайфон в воскресенье.

Усиленный изменением климата, Яги был самым мощным тайфуном, поразившим Вьетнам за десятилетия, когда он обрушился на субботу с ветром до 149 км/ч (92 мили в час). Он ослаб к воскресенью, но продолжающиеся дожди представляли риск наводнений и оползней, согласно метеорологическому агентству страны.

В воскресенье оползень в городе Сапа унес жизни шести человек, в том числе младенца, и ранил девять других. В целом, государственные СМИ сообщили о 21 летальном случае и не менее 299 травм за выходные.

Небо над столицей Ханоя было облачным с редкими дождями и сильными дождями на северо-западе Вьетнама в понедельник утром. Велись работы по уборке поваленных деревьев, упавших рекламных щитов и поваленных электрических столбов. Сильные дожди продолжались на северо-западе Вьетнама, с прогнозируемым избытком 40 сантиметров (15 дюймов) в некоторых местах.

Прежде чем достичь Вьетнама, Яги причинил не менее 20 жертв в Филиппинах и четырех смертельных случаев в южном Китае.

По данным китайских властей, ущерб от инфраструктуры в провинции Хайнань составил 102 миллиона долларов, более 57 000 домов либо обрушились, либо серьезно повреждены, отключения электроэнергии и воды, и непроходимые дороги из-за упавших деревьев. Яги снова обрушился на Гуандун, прилегающую материковую провинцию, в пятницу вечером.

"Штормы, подобные тайфуну Яги, становятся более мощными из-за изменения климата, в основном потому, что более теплые океанские воды обеспечивают дополнительную энергию для штормов, что приводит к увеличению скорости ветра и более обильным дождям", - прокомментировал Бенджамин Хортон, директор Сингапурской обсерватории Земли.

В связи с погодными условиями метеорологическое агентство предупредило о риске дальнейших наводнений и оползней из-за продолжающихся дождей. Несмотря на опасную погоду, спасательные операции продолжались в провинции Фу Тхо для поиска пропавших людей после обрушения моста.

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