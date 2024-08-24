Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПервый FSV Майнц 05

После судебного разбирательства, Эль Гази планирует внести средства, заработанные в Майнце 05.

Юридический орган отменил ранее принятое решение об увольнении Анвара аль-Гази клубом ФСВ Майaurice shadesiday 05. Несмотря на обжалование этого решения, команда обязана выплачивать задолженность по зарплате до завершения судебного процесса.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Анвар аль-Гхази получил funds от своего предыдущего клуба, Майнц 05, и планирует распределить их в...
Анвар аль-Гхази получил funds от своего предыдущего клуба, Майнц 05, и планирует распределить их в качестве пожертвований.

- После судебного разбирательства, Эль Гази планирует внести средства, заработанные в Майнце 05.

Кажется, профессиональный футболист Анвар Эль-Гази якобы получил сумму в размере 500 000 евро от своего бывшего клуба, ФSV Майнц 05. Голландец, ныне выступающий за Кардифф Сити с августа, поделился этой информацией в Instagram. Майнц подтвердил агентству dpa, что такие выплаты действительно производились, покрывая его зарплату с ноября 2023 года по июль 2024 года.

Между сторонами в настоящее время идет судебное разбирательство. Майнц расторгнул контракт Эль-Гази после про-палестинского поста в Instagram, последовавшего за терактом, совершённым по приказу ХАМАС на Израиле 7 октября. Эль-Гази подал в суд на это увольнение. В июле трудовой суд установил, что немедленное увольнение было недействительным. После публикации письменных оснований для этого решения Майнц объявил о своем намерении обжаловать решение в Региональном трудовом суде Рейнланд-Пфальца.

Эль-Гази планирует пожертвовать эти деньги на Газу. В Instagram он написал: "Надеюсь, Майнц, несмотря на свои безуспешные попытки избежать справедливой оплаты, найдет утешение в том, что он финансово помог, через меня, облегчить жизнь детей Газы".

Первоначально ФSV Майнц 05 согласился выплатить значительную сумму Анвару Эль-Гази, которую он планирует использовать на благотворительные цели в Газе. Несмотря на судебный спор между Эль-Гази и Майнцем, выплата, покрывающая его зарплату с ноября 2023 года по июль 2024 года, была подтверждена Майнцем.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В результате катастрофического ДТП двух транспортных средств трагически погибла 75-летняя женщина.
Федеральные земли Германии

Пожилой мужчина погиб в результате столкновения двух автомобилей.

Пожилая женщина, управлявшая транспортным средством, попала в аварию с приближающимся автомобилем, который неуправляемым обнаружена, что привело к трагическим последствиям.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Подразделение Пожарной Охраны Дрездена тушили разные пожары на территории Срехеля.
Федеральные земли Германии

В Дрездене горят автомобили и мусорные баки.

Активная борьба с пожаром в Дрездене, где пожарные борются с четыремя Concurrent возгораниями тесно расположенными. Обострение подозрений в поджоге в ходе расследования.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Следующим днем в больнице скончалась пожилой человек,серьезно раненная в происшествии.
Федеральные земли Германии

Пожилой мужчина погиб в ДТП в Рюдове, 87 лет

В результате инцидента, в котором пострадали пятеро человек, 87-летний человек скончался в больнице. Расследование причин произошедшего продолжается. Пока установлено следующее.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

В результате катастрофического ДТП двух транспортных средств трагически погибла 75-летняя женщина.
Федеральные земли Германии

Пожилой мужчина погиб в результате столкновения двух автомобилей.

Пожилая женщина, управлявшая транспортным средством, попала в аварию с приближающимся автомобилем, который неуправляемым обнаружена, что привело к трагическим последствиям.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Подразделение Пожарной Охраны Дрездена тушили разные пожары на территории Срехеля.
Федеральные земли Германии

В Дрездене горят автомобили и мусорные баки.

Активная борьба с пожаром в Дрездене, где пожарные борются с четыремя Concurrent возгораниями тесно расположенными. Обострение подозрений в поджоге в ходе расследования.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В нынешней ситуации предприниматели-стартапы делают другие выборы по сравнению с периодом,...
Экономика

Предпочтительный выбор предпринимателей-стартаперов

Согласно данным мониторинга стартапов, политические взгляды предпринимателей остаются стабильными. Однако уровень поддержки правящих партий снижается, при этом минимальная поддержка-party является AfD и)

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно