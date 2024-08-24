- После судебного разбирательства, Эль Гази планирует внести средства, заработанные в Майнце 05.

Кажется, профессиональный футболист Анвар Эль-Гази якобы получил сумму в размере 500 000 евро от своего бывшего клуба, ФSV Майнц 05. Голландец, ныне выступающий за Кардифф Сити с августа, поделился этой информацией в Instagram. Майнц подтвердил агентству dpa, что такие выплаты действительно производились, покрывая его зарплату с ноября 2023 года по июль 2024 года.

Между сторонами в настоящее время идет судебное разбирательство. Майнц расторгнул контракт Эль-Гази после про-палестинского поста в Instagram, последовавшего за терактом, совершённым по приказу ХАМАС на Израиле 7 октября. Эль-Гази подал в суд на это увольнение. В июле трудовой суд установил, что немедленное увольнение было недействительным. После публикации письменных оснований для этого решения Майнц объявил о своем намерении обжаловать решение в Региональном трудовом суде Рейнланд-Пфальца.

Эль-Гази планирует пожертвовать эти деньги на Газу. В Instagram он написал: "Надеюсь, Майнц, несмотря на свои безуспешные попытки избежать справедливой оплаты, найдет утешение в том, что он финансово помог, через меня, облегчить жизнь детей Газы".

Первоначально ФSV Майнц 05 согласился выплатить значительную сумму Анвару Эль-Гази, которую он планирует использовать на благотворительные цели в Газе. Несмотря на судебный спор между Эль-Гази и Майнцем, выплата, покрывающая его зарплату с ноября 2023 года по июль 2024 года, была подтверждена Майнцем.

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