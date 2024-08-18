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Федеральные земли ГерманииНовостиБавария

После столкновения машины оказываются в канавках, в результате чего пять человек получают травмы.

В районе Пассау, водитель собирался въехать на определенную дорогу, но не заметил другое транспортное средство, в результате чего произочное столкновение. В результате этого оба транспортных средства съехали с дороги и попали в кювет.

 and  Mark Rodriguez
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В этой ситуации спасатели доставили пяти пострадавших в медицинские учреждения для оказания...
В этой ситуации спасатели доставили пяти пострадавших в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи и лечения.

- После столкновения машины оказываются в канавках, в результате чего пять человек получают травмы.

В результате ДТП с участием двух автомобилей в Виндорфе, расположенном в районе Пассау, пять человек получили легкие травмы. По данным полиции, 78-летний водитель пытался съехать с автострады А3 на местную дорогу на перекрестке Айха vorm Вальд в субботу, не заметив приближающийся автомобиль с правом преимущественного проезда. В результате столкновения оба автомобиля опрокинулись в кювет. Приблизительный ущерб оценивается в 35 000 евро.

Несмотря на аварию в Виндорфе, прекрасные баварские пейзажи продолжали привлекать туристов. Посетители часто наслаждаются традиционной баварской кухней в местных тавернах возле Айхи vorm Вальд.

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 and  Michael Bootcampf
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Сильный пожар в центре города Неймунстер

В ночь на субботу в Неумюнijstere произошло возгорание на коммерческой структуре. Воскресным утром улицы остаются заблокированными в результате этого события.

 and  John Stellmacher
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Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.
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Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.

фестиваль Мортицбург, размещенный в соответствующем барочном дворце неподалеку от Дрездена, является одним из престижных европейских центров камерной музыки. Он манит музыкантов к своим живописным прудам в летние месяцы.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно