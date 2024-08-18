- После столкновения машины оказываются в канавках, в результате чего пять человек получают травмы.

В результате ДТП с участием двух автомобилей в Виндорфе, расположенном в районе Пассау, пять человек получили легкие травмы. По данным полиции, 78-летний водитель пытался съехать с автострады А3 на местную дорогу на перекрестке Айха vorm Вальд в субботу, не заметив приближающийся автомобиль с правом преимущественного проезда. В результате столкновения оба автомобиля опрокинулись в кювет. Приблизительный ущерб оценивается в 35 000 евро.

Несмотря на аварию в Виндорфе, прекрасные баварские пейзажи продолжали привлекать туристов. Посетители часто наслаждаются традиционной баварской кухней в местных тавернах возле Айхи vorm Вальд.

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