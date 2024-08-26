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После Соллингена, ассоциация правоохранителей настаивает на последствиях.

После инцидента в Золингене политическая активность без слепоты, безусловно, не беспочвенна, но тем не менее, рекомендуется последовательное course of action со стороны полицейского союза Сааре.

 and  Ksenia Johnson
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- После Соллингена, ассоциация правоохранителей настаивает на последствиях.

После летального ножевого нападения в Солingen полицейский союз в Саарланде, Германия, призвал политиков принять решительные меры. Для борьбы с насилием, связанным с ножами, необходима всеобъемлющая стратегия, и важно избегать политически мотивированной активности без четкого плана, заявил союз в Саарбрюкене. Меры, такие как запрет на ножи или ограниченные зоны, должны быть применимы, но в настоящее время проблема заключается в отсутствии правовой базы для случайных проверок.

Кроме того, государству необходимо вернуть власть в иммиграционной политике. Личность людей в Германии должна быть ясной, и тех, кто обвиняется в насилии или планирует террор, следует депортировать. Страна происхождения не должна служить критерием исключения.

В прохладный пятничный вечер на городском фестивале в Солingen, Северный Рейн-Вестфалия, погибли три человека и восемь получили ранения, четверо из них тяжелые. Подозреваемый, 26-летний сириец, находится в заключении. Федеральная прокуратура рассматривает его в связи с обвинением в убийстве и предполагаемой связью с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ).

Председатели саарского отделения "Альянс 90/Зеленые", Jeanne Dillschneider и Volker Morbe, прокомментировали: "Трагедия и террор, вызванные этим актом, требуют больше, чем просто слов и требований". Тем не менее, важно рассмотреть ужесточение правовых мер, таких как зоны с ограничением на ношение оружия и более строгие правила регулирования огнестрельного оружия.

Федеральное правительство должно предоставить достаточное финансирование и ресурсы для реализации всеобъемлющей стратегии против насилия, связанного с ножами, предложенной полицейским союзом. Важно, чтобы федеральное правительство сотрудничало с местными властями для решения проблемы неясной идентификации в Германии и обеспечения эффективной депортации лиц, вовлеченных в насилие или планирование террора.

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