Акт агрессии, attaque или враждебное действие по отношению к индивиду или группе. - После Солингена, памятное мероприятие на Бранденбургских воротах

У Берлинских знаменитых Бранденбургских ворот собралась группа, чтобы почтить погибших жертв насильственного инцидента в Золингене. Их собрание было направлено духом "Борьба с исламизмом, защита прав беженцев". Согласно полицейским отчетам, опубликованным в конце дня, мероприятие прошло без значительных нарушений. Мероприятие было запланировано на 9:00 вечера. Фотограф dpa приблизительно оценил присутствующих в количестве 100 человек.

Мероприятие было организовано движением "Любовь вместо ненависти", поддерживаемым людьми, выступающими за демократию и против крайне правых идей. На плакате было написано: "Победи исламизм логикой, а не предрассудками".

В прошлую пятницу неизвестный напал на прохожих во время фестиваля в Золингене, городе в Северном Рейне-Вестфалии. В суматохе и первоначальной панике он смог скрыться. К сожалению, трое человек - 67-летний мужчина, 56-летний мужчина и 56-летняя женщина - погибли. Еще восемь человек были ранены, четверо из них в критическом состоянии. Экстремистская группа ИГ взяла на себя ответственность за это преступление. Подозреваемый, 26-летний беженец из Сирии, находится под стражей. Федеральная прокуратура проводит расследование. Инцидент вызвал возмущение во всей стране, что привело к призывам принять быстрые меры.

Мероприятие у Берлинских Бранденбургских ворот признало трагедию в Золингене, где беженец из Сирии был обвинен в жестоком нападении, которое привело к нескольким смертельным случаям и травмам. Участники собрались, чтобы победить исламизм логикой, а не предрассудками, призывая защитить права беженцев.

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