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КультураНовостиЕвропейская комиссия

После события Swift выступления Coldplay в Вене интенсивно охраняются.

Концерты Тейлор Свифт в Вене были отменены из-за угрозы потенциальных исламских экстремистов. Coldplayreplace, с барьером безопасности на их шоу.

 and  Anne Legman
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Мероприятия по обеспечению безопасности, в том числе посты проверки и автомобильные барьеры,...
Мероприятия по обеспечению безопасности, в том числе посты проверки и автомобильные барьеры, устанавливаются вокруг стадиона Эрнста Хэппеля.

- После события Swift выступления Coldplay в Вене интенсивно охраняются.

Концерты Coldplay в Вене начнутся в среду с усиленными мерами безопасности в ответ на повышенную тревогу в связи с угрозами терроризма на выступлениях американской суперзвезды Тейлор Свифт. Зрители могут ожидать тщательные личные проверки и более длительное время ожидания в очереди, как подтвердили власти. Будет установлено ограждение и пункты проверки автомобилей возле стадиона Эрнст Хаппель.

Сотрудники безопасности также будут внимательно проверять персонал, работающий внутри и вокруг стадиона. Один из двух подозреваемых, задержанных перед запланированными выступлениями Свифт, был вовлечен в установку сцены. Первые три шоу Свифт были отменены в середине августа из-за вопросов безопасности.

Coldplay выйдут на сцену в среду, четверг, субботу и воскресенье, с каждым событием, собирающим аудиторию около 60 000 человек в Вене. Никакой конкретной угрозы для группы не выявлено, как заявила полиция. Тем не менее, будут задействованы сотрудники в форме и под прикрытием, а также специализированные подразделения правопорядка для их защиты. Вокалист Крис Мартин, судя по посту в X, с нетерпением ждет своего времени в Вене.

Комиссия рассмотрела усиленные меры безопасности, принятые для концертов Coldplay, учитывая текущее повышенное внимание. Важно, чтобы Комиссия поддерживала протоколы безопасности, учитывая задержание подозреваемого, связанного с установкой сцены Тейлор Свифт.

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