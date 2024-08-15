- После смерти Мэтью Перри полиция, похоже, делает по крайней мере одно арест.

Сенсация: Арест в связи со смертью от передозировки Матта Лебланка

Прошло более семи месяцев со смерти актера "Друзей" Матта Лебланка, но полиция, как сообщается, сделала значительный прорыв в расследовании. По данным ABC и NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах Лос-Анджелеса, ранним утром в четверг был задержан по меньшей мере один человек в связи со смертью Лебланка. "TMZ" сообщило, что "несколько" подозреваемых были арестованы, в том числе врач. "По меньшей мере один врач был арестован, а также несколько дилеров, которые помогали поставлять и доставлять Кетамин Лебланку", - заявило издание о знаменитостях.

Арест последовал после того, как полиция сосредоточилась на том, как 54-летний актер получил анестетик Кетамин, который был найден в его организме в очень высокой концентрации во время смерти.

Матт Лебланк умер от передозировки Кетамином

Лебланка нашли без сознания в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе в прошлом октябре. Актер открыто говорил о своих проблемах с алкоголем и наркотиками и написал об этом в своей книге "Друзья, любовники и большая ужасная вещь", изданной в прошлом году. Он якобы потратил более 9 миллионов долларов на 65 курсов реабилитации.

Автопсия, проведенная отделом судебно-медицинского эксперта Лос-Анджелеса в декабре, показала, что Лебланк умер от последствий Кетамина. К факторам, способствовавшим смерти, относилось утопление, сердечное заболевание и последствия лекарства, используемого для лечения зависимости от опиоидов.

Кетамин - это мощный анестетик, используемый медицинскими работниками, и он также был найден эффективным при лечении депрессии. Однако он также высоко ценится на черном рынке из-за своих седативных и галлюциногенных эффектов. Лебланк принимал Кетамин под медицинским наблюдением в рамках лечения депрессии. Однако последняя сессия была более чем за неделю до его смерти, что делает маловероятным, что Кетамин в его организме поступал из этой терапии.

Сотрудники полиции сейчас допрашивают этих людей о их роли в поставке Кетамина Матту Лебланку, так как полиция заинтересована в том, чтобы понять источник анестетика, который привел к его смерти.

Расследование полиции связано с книгой воспоминаний Матта Лебланка, в которой он честно рассказывает о своих битвах с зависимостью от наркотиков и алкоголя, подтверждая свои проблемы с зависимостью, которые требовали многочисленных курсов реабилитации.

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