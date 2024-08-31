- После сильной жары?

На юге сохраняется жара, как и было обещано: Германский метеорологический сервис (ДМС) обещает температуры от 25 до 33 градусов Цельсия в ближайшее время. Особенно в южной части Баден-Вюртемберга есть вероятность появления одиночных гроз с сильным дождем, градом и ветром во второй половине дня.

Понедельник начнется под облаками, как сообщают метеорологи. С середины дня возможны многочисленные дожди и грозы, согласно прогнозу ДМС. Температура может немного понизиться, но нет признаков значительного и длительного похолодания: воздух над юго-западом не будет заменен более прохладным.

Германский метеорологический сервис (ДМС) прогнозирует, что высокие температуры в юго-западе, в том числе от 25 до 33 градусов Цельсия, сохранятся согласно их прогнозу на ближайшее время. Несмотря на ожидаемые дожди и грозы в понедельник, согласно прогнозу ДМС, нет признаков значительного и длительного похолодания в юго-западе.

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