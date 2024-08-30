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Федеральные земли ГерманииНовостиЮжный Черный лес

После сильной жары, есть вероятность грозных ливней и град.

Швейцария готовится к изменению погоды, приносящему крупные грозы после затяжной жары. Может появиться интенсивный дождь и сильный ветер, но температура остается стойко высокой.

 and  Grigoriy Williams
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В ближайшие дни немецкое метеорологическое агентство ожидает грозы и дожди.
В ближайшие дни немецкое метеорологическое агентство ожидает грозы и дожди.

- После сильной жары, есть вероятность грозных ливней и град.

Вслед за серией жарких летних дней некоторые регионы в Баден-Вюртемберге находятся под угрозой сильных гроз и ливней. К середине дня немецкая служба погоды (DWD) ожидает сильных дождей примерно 25 литров на квадратный метр в час и сильных ветров до 70 километров в час в Шварцвальде. В других местах температура может подняться до 34 градусов с солнечными пятнами.

Прогноз на субботу указывает на то, что короткие грозы могут появиться в горах, как объявила DWD. Воскресенье начинается с ясного неба и сухих условий, с температурами от 26 до 33 градусов. Однако в течение дня ожидаются легкие дожди и сильные грозы.

По данным DWD, понедельник будет повторять тот же паттерн: прекрасное начало сменяется дискомфортными условиями из-за сильных гроз, приносящих проливные дожди и мощные ветры.

В субботу немецкая служба погоды предупреждает о возможных коротких гроз в горах Южно-Шварцвальда. Несмотря на ясное небо в воскресенье, в течение дня в Южно-Шварцвальде ожидаются легкие дожди и сильные грозы.

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