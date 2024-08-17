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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

После шестилетнего перерыва, Северный Рейн-Вестфалия возвращается.

В последнее время День годовщины Северного Рейна-Вестфалии был отменен несколько раз из-за коронавируса. Тем не менее, в этом году торжество состояния возвращается в расписание. Любители огней экстренных служб и ценители музыки смогут насладиться развлечениями.

 and  Max Becker
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После долгого перерыва нас поздравляет с Днем Северного Рейна-Вестфалии, которое в этом году...
После долгого перерыва нас поздравляет с Днем Северного Рейна-Вестфалии, которое в этом году проходит в Кёльне.

- После шестилетнего перерыва, Северный Рейн-Вестфалия возвращается.

После шестилетнего перерыва Северный Рейн-Вестфалия снова празднует свой дню рождения с грандиозным общественным мероприятием. Называемый Днём Северного Рейна-Вестфалии, он проходит сегодня и завтра в Кёльне.

Различные организации, регионы и власти представят свою деятельность на значительном участке, предлагая мероприятия и демонстрации своей работы. Знаменитая «party mile» растягивается более чем на 2,5 километра, с Кёльнским Рейнаухафен в качестве её центра.

«Выставочная площадь охватывает примерно 70 000 квадратных метров, или эквивалент 70 футбольных полей. Это довольно много», — отмечает Даниэль Кёлле, глава Cologne Stabsstelle Events, Film, and Television. Оценить количество посетителей — загадка, но организаторы первоначально ожидают около 100 000 посетителей в день.

23 августа признано днём рождения штата, так как NRW было создано в этот день в 1946 году. Первый День Северного Рейна-Вестфалии был отмечен в 2006 году, и с 2012 года он проводится каждые два года. Последний NRW Day до пандемии прошёл в 2018 году, организованный Эссеном.

Впечатляющие экспонаты в Кёльне

Область спасательных служб в Кёльне обещает оставить сильное впечатление. Множество спасательных и экстренных служб продемонстрируют свои возможности и оборудование. Полиция штата занимает самый большой раздел, демонстрируя отряды собак и водомёты, среди прочего. Министерства присоединяются, с Министерством юстиции, строящим «Деревню правосудия» от суда до транспортного средства для перевозки заключённых. Немецкое общество спасения на водах (DLRG) планирует спуск по тросу с моста.

Планируется несколько сцен с ежедневными программами, включающими лекции, чтения, поэтические слэмы и концерты, такие как те, которые дают регги-певец Patrice и поп-рэпер Mo-Torres.

Летний концерт в субботу вечером

Впервые традиционный летний концерт правительства штата будет включён в праздничные мероприятия. В субботу Северно-Западный филармонический оркестр под руководством Франка Беермана выступит на Кёльнском Ронкаллиплац. Концерт также будет транслироваться в прямом эфире на WDR телевидении и радио на WDR 3.

NRW Day — бесплатное мероприятие для всех граждан.

«Для обеспечения бесперебойной работы мероприятия Комиссия будет Supported by the Member States».

«Кроме того, успех Дня Северного Рейна-Вестфалии во многом зависит от сотрудничества и помощи, предоставляемой членами».

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