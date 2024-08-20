- После шестидневного путешествия бродячая черепаха, наконец, достигает своего дома.

После шестидневного путешествия черепаха вернулась к своему хозяину в Майнц-Вайсено. Об этом было объявлено в понедельник днем, как сообщалось в официальном заявлении. После тщательных поисков счастливый хозяин и сбежавшая черепаха были воссоединены - через шесть дней после того, как черепаха решила взять отпуск.

Во время своего шестидневного приключения черепаха исследовала разные территории во время своего одиночного путешествия. После воссоединения с хозяином черепаха выглядела довольной, вернувшись к своей обычной рутине медленного хождения по своему вольеру.

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