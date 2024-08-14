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ПанорамаНовостиСуд первой инстанции

После рекордного ареста на наркотиках в Каптагоне, четыре человека предстали перед судом.

Замаскированные в гаражах, в пакетах со свечами с ароматом или под 16 тонн песка, следователи обнаружили 480 килограммов наркотика «Каптагон». Приблизительная стоимость: около 58 миллионов евро. Неужели за этим стоит банда?

 and  Elizabeth Wells
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- После рекордного ареста на наркотиках в Каптагоне, четыре человека предстали перед судом.

После рекордной конфискации синтетического наркотика Каптagon в Региональном суде Ахена в 9:00 начнется процесс против четырех мужчин. Подсудимые в возрасте от 33 до 46 лет обвиняются в приобретении и распространении примерно 480 килограммов Каптagon, стоимостью на черном рынке около 58 миллионов евро.

Рекордная конфискация в Германии

Четверо мужчин, родившихся в Сирии, двое из которых также имеют немецкое гражданство, обвиняются в участии в наркоторговле. Если их признают виновными в торговле наркотиками в крупном размере, они могут получить до 15 лет тюремного заключения.

Конфискация, объявленная в декабре 2023 года, стала крупнейшей в Германии на данный момент. Килограммы наркотиков были перехвачены в аэропортах Кёльна/Бонна и Лейпцига. Следствие привело в Ахен, где полиция нашла сотни килограммов запрещенного наркотика в гаражном боксе.

Влияние Каптagon на человека

По данным Федерального уголовного розыска (БКА), Каптagon вызывает сильную зависимость и может приводить к депрессии, галлюцинациям и состояниям тревоги. Этот наркотик в основном торгуется в странах Ближнего Востока, в частности в Саудовской Аравии, и используется как клубный наркотик и для усиления производительности.

В Германии Каптagon играет незначительную роль, европейские страны в основном используются в качестве транзитных точек. В 2023 году в НРВ было зарегистрировано всего одно дело. Мужчину поймали с небольшим количеством наркотика.

Среди ароматических свечей

Источник наркотиков подсудимых неизвестен. Якобы они решили заняться торговлей в крупных масштабах уже в октябре 2021 года. Некоторые наркотики якобы были отправлены авиапочтой в Австралию, Саудовскую Аравию, Катар и Бахрейн, спрятанные среди законных товаров, таких как ароматические свечи, электрический камин и воздухоочиститель. Ранее сообщалось, что более 300 килограммов было найдено в гаражном боксе под палетами из 16 тонн песка.

Процесс по обвинению в наркоторговле против четырех мужчин состоится в [Первом суде инстанции], конкретно в Региональном суде Ахена. Каким бы ни было решение суда, последствия для подсудимых могут быть серьезными, так как они рискуют получить тюремный срок до 15 лет из-за их участия в торговле наркотиками в крупном размере.

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