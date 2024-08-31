- После разделения, это действия, которые они обычно совершают.

Амира Али (31) и Оливер Похер (46) объявили о своем расставании в конце августа 2023 года после семи лет вместе, надеясь на гармоничное личное и профессиональное партнерство после развода. Однако все сложилось иначе. Бывшие возлюбленные, которые вместе критиковали знаменитостей и influencers, сами оказались в центре драматической истории, и даже после официального развода нет признаков затишья.

В начале года на подкасте Podimo "Die Pochers! Frisch recycelt" первая бывшая жена Оливера, Александра Мейер-Вёльден (41), заявила: "Оливер Похер и Амира превзошли любое реалити-шоу". Сперва вина легла на Оливера, который после расставания критиковал Амиру в своем шоу "Der Liebeskasper" и часто атаковал ее через Instagram и телеинтервью. В то время как Амира длительное время оставалась относительно тихой, нападки Оливера продолжали поддерживать публичную ссору. Он обвинял ее в романе с мотивационным тренером Бьон Каттилату (40), а затем атаковал ее нового спутника, телеведущего Кристиана Дюрена (34).

Семь лет в паре

Всего через несколько недель после официального развода Оливер четко дал понять, что больше не будет сотрудничать с Амирой, прекратив их совместный подкаст и заменив ее Александрой. Женатый на 41-летней Александре с 2010 по 2014 год и имея троих детей, Оливер встретил Амиру Али на Tinder в 2016 году. Долгое время он держал ее в тени. Осенью 2019 года они сыграли свадьбу на Мальдивах, и их сыновья родились в 2019 и 2020 годах. Публичная карьера Амиры началась вместе с ее мужем.

Хотя Амира в последнее время не была так прямолинейна, как ее бывший, ее позиция по поводу расставания стала более решительной. В подкасте с братом Хима эта тема часто поднимается. Возможно, она устала от постоянных провокаций бывшего, что привело к продолжению ссоры даже после судебного разбирательства по разводу в конце июля. У них были разногласия по поводу фамилии, а недавно - по поводу финансов, когда Оливер прокомментировал: "Также хватило бы, чтобы сбросить фамилию". Когда Амира выиграла 100 000 евро в "Schlag den Star" 24 августа, он сделал саркастическое замечание: "Ну, теперь можно оплатить счета".

Обвинения в финансовой недобросовестности

Амира позже сообщила "Bild", что сохранит выигрыш и съязвила по адресу Оливера: "Поскольку мой бывший муж Олли Похер не платил алименты уже год, несмотря на свои публичные заявления, я сохраню 100 000 евро. Кроме того, дети большую часть времени со мной - даже если Олли представляет это иначе". Оливер ответил: "Математика никогда не была ее сильной стороной... Ни timeline нашего расставания, сколько времени мы проводили с детьми, или сколько денег зарабатывали во время отношений, расчеты процентов для нового дома, и так далее".

Мыльная опера Похеров продолжается, предоставляя достаточно материала для будущих эпизодов подкаста. Тем временем дела у его первой бывшей жены идут в гору.

Говорят, что когда двое ссорятся, третий выигрывает. В этом случае это Александра Мейер-Вёльден. Первая бывшая жена Оливера Похера снова оказалась в центре внимания из-за любовного кризиса. В последние годы она в основном сосредоточилась на семейной жизни в Майами. Но присоединившись к подкасту Похера, она начала новую карьеру. Даже их смешанная семья процветает, так как бывшие враги теперь имеют отличные отношения. К тому же, Мейер-Вёльден в настоящее время встречается со старым знакомым Оливера Похера.

Тем не менее, ее возвращение вселяет надежду, что телезвезда Оливер в конечном итоге помирится со своей второй бывшей женой и установит лучшие отношения, хотя это, возможно, займет некоторое время.

После расставания публичная ссора Амиры и Оливера не утихла, что привело к длительному периоду раздельного проживания, который был далек от гармонии. Ранее единый дуэт критиков оказался в разногласиях, и нет возможности для примирения даже после юридического развода.

Несмотря на продолжающуюся конфронтацию, Оливер принял решение прекратить их совместный подкаст и заменить Амиру на свою первую бывшую жену, Александру Мейер-Вёльден, тем самым положив конец любым дальнейшим сотрудничествам.

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