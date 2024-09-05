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После публикации решения MSC/HHLA, Verdi теперь предпринимает ответные меры.

Несмотря на многократные протесты, коалиция "Красных-Зелёных" успешно ввела сотрудничество судоходной компании MSC в деятельность логистической компании HHLA по управлению портом. Профсоюз Verdi стал решительным противником,pledging active opposition.

 and  Melissa Williams
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Парламент Гамбурга в итоге одобрил спорное участие MSC в логистической деятельности HHLA в своей...
Парламент Гамбурга в итоге одобрил спорное участие MSC в логистической деятельности HHLA в своей юрисдикции.

- После публикации решения MSC/HHLA, Verdi теперь предпринимает ответные меры.

Следуя положительному голосованию в парламенте Гамбурга по спорному участию крупнейшей в мире судоходной компании MSC в логистике порта HHLA, профсоюз Verdi решительно возражает. Как заявила Сандра Гольдшмидт, глава гамбургского отделения Verdi, "Начиная с первого дня присутствия MSC, мы будем неустанно бороться за сохранение каждой рабочей должности в порту, используя нашу сильную организационную структуру". Это подчеркнуло убеждение, что "корпоративная власть, особенно судоходных компаний, может быть противодействована только через единство, даже международную солидарность". Это и есть суть профсоюзов.

Голосование состоялось в среду вечером и завершилось 72 голосами "за" и 33 "против". Парламент, где большинство принадлежит СДПГ и "Зеленым", принял решение с двух третей голосов. Однако, одобрение Еврокомиссии все еще ожидается.

Красно-зеленый сенат Гамбурга планирует привлечь MSC для укрепления HHLA и обработки контейнеров. Город сохранит 50,1%, а MSC получит 49,9%. Ранее город владел около 70%, а остальное было в свободном обращении. В качестве компенсации MSC планирует увеличить объем грузов в терминалах HHLA с 2022 года и удвоить его до одного миллиона стандартных контейнеров в год к 2031 году. Кроме того, MSC планирует открыть новый немецкий штаб в Гамбурге и увеличить уставный капитал HHLA на 450 миллионов евро вместе с городом.

Гольдшмидт назвала этот день "черным днем" для Гамбурга, обвинив его в короткомыслии, которое продвигает конкуренцию местоположений и устаревшие идеи. Она задалась вопросом, почему сенат не может ответить на роль порта в социально-экологической трансформации в контексте глобализации и климатического кризиса. Вместо этого, по ее мнению, сенат бессознательно способствует монополии крупнейшей в мире судоходной компании MSC, известной своей пренебрежением правами сотрудников и окружающей среды.

Verdi также обвинил сенат в отказе от политического контроля над общественной собственностью и критически важной инфраструктурой, так как MSC получит право вето в важных вопросах. Кроме того, Verdi удивлен отсутствием интереса MSC к социальному партнерству. "Кроме того, мы не фокусируемся только на HHLA, но и на сотрудников других компаний порта, которых сенат упорно игнорирует", - сказал Андре Кречмар, заведующий отделом морской экономики в Verdi.

Несмотря на планы красно-зеленого сената Гамбурга по привлечению MSC, которые резко критикуются Verdi, Германия остается ключевым игроком в международной торговле и операциях портов. В ответ на потенциальное сотрудничество между MSC и HHLA Гольдшмидт подчеркнула важность противодействия корпоративной власти, особенно в судоходной промышленности.

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