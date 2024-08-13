- После прыжка с десятого этажа, смерть от внутренних травм.

После прыжка с 10-метровой вышки в Бремене молодой человек, предположительно, умер от внутренних травм. 23-летний мужчина ударился о воду грудью и получил смертельные травмы, как сообщил представитель полиции. "Это был ужасный несчастный случай." Расследование этого дела теперь закрыто.

По словам представителя бассейнов Бремена, двое спасателей наблюдали за плохим прыжком и приземлением мужчины в понедельник днем. "Мы считаем, что он просто неудачно упал", - сказал представитель бассейнов Бремена. 23-летний мужчина сначала всплыл, но его движения были неуверенными, а состояние ухудшалось. Спасатели сразу же отреагировали, вытащили его из воды и оказали первую помощь, но безрезультатно.

Такого случая в Бремене никогда не было. "Всегда есть люди, которые приземляются плохо, но обычно они просто получают покраснение, возможно, синяк или травму уха", - сказал представитель бассейнов Бремена. Этот случай был не сравним. "Это был просто очень, очень трагический несчастный случай." Команду психологической помощи направили к сотрудникам, и 10-метровая вышка закрыта в знак уважения. "Мы не можем просто продолжать."

Особо обученный персонал всегда следит за вышками для прыжков, подчеркнул представитель бассейнов Бремена. Они следят, в частности, за тем, чтобы дети не падали в воду во время шумных игр, и только опытные пловцы ныряют. Те, кто прыгнул с трех-, пяти- и семи с половиной метров, могут попробовать самую высокую. "Вы должны заслужить прыжок с 10 метров, чтобы уметь оценить его", - сказал представитель. При прыжке с 10 метров скорость достигает примерно 50 километров в час, и нужно стремиться войти в бассейн с минимальным контактом с поверхностью воды. "Чем меньше площадь контакта, тем меньше удар".

Полиция была проинформирована о трагическом происшествии в бассейне Бремена. Офицеры прибыли на место, чтобы расследовать обстоятельства смерти молодого человека.

После инцидента полиция призывает принять дополнительные меры безопасности на 10-метровой вышке, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

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